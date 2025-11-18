Araştırma sonuçları açıklandı: Her 10 kişiden 9’u Bravo Badem’i beğendi

Birbirinden kaliteli ve lezzetli çeşitleriyle en güzel anlara eşlik eden Golf Dondurma’nın ‘Golf Bravo’ serisi üzerine bağımsız araştırma şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırma, İstanbul genelinde 25-55 yaş aralığında dondurma tüketicilerini temsil eden evrende, kotalı örnekleme yöntemiyle seçilen kişilerle yürütüldü. 15-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul genelinde yüz yüze kör tadım yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, araştırmaya katılan her 10 kişiden 9’u denedikten sonra Belçika çikolatalı Golf Bravo Badem’in tadını beğendi.

Belçika çikolatası ve bademin mükemmel uyumu

Özenle seçilen bademlerin Belçika çikolatası ile buluştuğu Golf Bravo Badem, klasik lezzetlerden vazgeçemeyenlerin favorisi olarak öne çıkıyor. Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre; araştırmaya katılan her 10 kişiden 9’unun denedikten sonra tadını beğendiği Belçika çikolatalı Golf Bravo Badem; her lokmasında çikolata dokusu ve bademin eşsiz lezzetiyle unutulmaz bir tat bırakırken aynı zamanda yüksek kaliteli hammaddelerin de mükemmel dengesini sunuyor.

Kalite, güven ve sürdürülebilirlik

Golf Dondurma, hammaddelerin titizlikle seçildiği, hijyen ve gıda güvenliği standartlarının eksiksiz uygulandığı üretim süreçleriyle kaliteyi garanti altına alıyor. “Bizim Dondurmamız” söylemiyle yerli üretim gücünü vurgulayan marka, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alarak, dondurma sektöründe kalite standartlarını sürekli yükseltiyor. Dondurmanın dört mevsim keyifle tüketilebileceğini gösteren Golf Dondurma, özenle geliştirilen içerik yapısıyla tüketicilerine lezzet ve kalite deneyimini birlikte sunuyor. Golf Bravo serisinde yer alan her ürün, 100 mL’de 76 gramlık formülüyle tüketicilerine dolu dolu bir dondurma deneyimi sunarken özenle seçilmiş kakao çekirdeklerinden üretilen Belçika çikolatası ile hazırlanıyor ve dondurma keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor.



