Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Arda Kuraldan LGBT lobisine tepki Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar
AKTÜEL

Arda Kural'dan LGBT lobisine tepki: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar

Geçtiğimiz günlerde peçe takanlarla dalga geçen Hülya Avşar’a gösterdiği tepki ile gündem olan ünlü oyuncu Arda Kural, lafını sapkın LGBT lobisinden de esirgemedi. Kural, konu tesettür olunca 1400 yıl önceye gidilmesinden söz eden sapkın zihniyeti, "Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar" sözleri ile eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Kural
Arda Kural

Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan ve sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, ünlü oyuncu Arda Kural'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.

"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar"

  • Kural, mevzu bahis tesettür olunca 1400 yıl öncesine gitmekten söz edenlerin, konu eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi bildiklerini belirtti.

Ünlü oyuncu daha önce de "peçe" ile ilgili çirkin ifadeler kullanan Hülya Avşar'a ağzının payını vermişti.

Arda Kural'dan peçe ile dalga geçen Hülya Avşar'a tepki: Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz
HAYAT
Arda Kural'dan peçe ile dalga geçen Hülya Avşar'a tepki: Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz
Abone Ol Google News
Yeter artık!

Yeter artık!

Uyarılara rağmen eğlence için tüneli kapattılar.
LGBT sapkınlığına karşı net mesaj

LGBT sapkınlığına
karşı net mesaj

​Erdoğan, tavır almaya davet etti.
Dünyaya korkutan uyarı!

Dünyaya
korkutan uyarı!

"Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi."
Tedbirlerde <br>dikkatli değiliz!

Tedbirlerde
dikkatli değiliz!

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili verileri açıkladı.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.
Baro teklifi <br>yarın Meclis'te

Baro teklifi
yarın Meclis'te

Erdoğan, ödeneklerin de bir ay uzatıldığını açıkladı.

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

​Ünlülerin güzelliği için çocuklar kurban mı ediliyor?
Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

​Avrupa dökülürken Türkiye'nin koronayla nasıl savaştığını anlattılar.
İstanbul'u düşünen birileri var

İstanbul'u düşünen birileri var

Bakanlık, kıyıları ölü balıklarla dolan Küçükçekmece Gölü'nde...
Yunan yine<br>tahrik peşinde

Yunan yine
tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet bu kare için harekete geçti

Diyanet bu kare için harekete geçti

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kılmıştı.

​"Türkiye'ye iki yüzlü davranmayın, oyun oynamayı artık bırakın".
Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.