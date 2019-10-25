Aşık Veysel doğalı 125 yıl oldu

Aşık Veysel Şatıroğlu halk ozanı, ziraat mühendisi, inşaat mühendisi, halk bilimci, saz ve söz ustası, rol model olmuş büyük bir ozandı. Deyişleriyle ve sazıyla sevgiyi, barışı, huzuru, vatan sevgisini, kardeşliği aşılayan Aşık Veysel, Sivas'ta doğdu.

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Aşık Veysel 125 yıl önce dünyaya gelmişti.

7 yaşında çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybeden Aşık Veysel, önce başkalarının sonra kendi yüreğinin sesini sazıyla duyurdu.

Dost dost diye nicelerine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır.

Aşık Veysel kimdir?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi. Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in deyişleri, 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi.

Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı.

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti.

Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.

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Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece





OYNAT 04:05 Aşık Veysel'in 47 yıl önceki TRT röportajı Aşık Veysel'in 1969 yılında TRT'de yayınlanan röportajı yıllar sonra TRT Arşiv tarafından izleyicilerle buluştu. Programda canlı olarak türkü söyleyen Aşık Veysel mezarıyla ilgili bir vasiyeti de açıklıyor. Programda Aşık Veysel muhabirin bir sorusu üzerine gözlerinin açılmasını neden istemediğini açıklıyor. BiP'te paylaş

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Aşık Veysel'in eserleri

Anlatamam derdimi (5:24)

Arasam seni gül ilen (4:18)

Atatürk'e ağıt (5:26)

Beni hor görme (2:46)

Beş günlük Dünya (3:58)

Bir kökte uzamış (4:55)

Birlik destani (1:42)

Çiçekler (3:05)

Cümle âlem senindir (6:44)

Derdimi dökersem derin dereye (4:51)

Dost çevirmiş yüzünü benden (3:12)

Dost yolunda (4:43)

Dostlar beni hatırlasın (6:02)

Dün gece yar eşiğinde (4:28)

Dünya'ya gelmemde maksat (2:43)

Esti bahar yeli (2:41)

Gel ey âşık (5:35)

Gonca gülün kokusuna (5:24)

Gönül sana nasihatim (6:40)

Gözyaşı armağan (3:32)

Güzelliğin on para etmez (4:31)

Kahpe felek (2:58)

Kara toprak (9:25)

Kızılırmak seni seni (4:58)

Küçük dünyam (5:17)

Murat (5:13)

Ne ötersin dertli dertli (3:05)

Necip (3:16)

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Sazım (6:02)

Seherin vaktinde (5:01)

Sekizinci ayın yirmi ikisi (4:43)

Sen varsın (4:01)

Şu geniş Dünya'ya (7:27)

Uzun ince bir yoldayım (2:23)

Yaz gelsin (3:02)

Yıldız (Sivas ellerinde) (3:16)