TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" yarın vizyona girecek

Çocukların merakla beklediği TRT ortak yapımı, "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz Gökbey" vizyona giriyor.

Dostluk, dayanışma ve mücadele, Aslan ve arkadaşlarının maceraları bu filmde de nefes kesiyor.

Filmin galası Ankara'da yapıldı. Galada açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yapımlarıyla Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine destek verdiğini vurguladı:

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik çocuklarımızı daha fazla ilgilendirmeye, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Ve milli teknolojisine destek anlamında aslında çocuklardaki teknoloji sevgisinin ilgisinin, bilgisinin teşvik edilmesinin bu hamleye Türkiye'nin bu hamlesine en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz."

"Animasyonlarımız yerli ve milli"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT animasyon filmlerinin sadece bir yıl içinde 2,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştığını söyledi. Sobacı, animasyon sektörünün yüzde 80 oranında yerli ve milli olduğunu vurguladı:

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"Çocuk alanıyla TRT emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap diyoruz çünkü ebeveynler fiziksel ve zihinsel gelişim aşamasındaki çocuklarını bize emanet. Özellikle de dışa bağımlı bir animasyon sektörünün başkalarına geleceğimizi bırakmak olduğunu değerlendiriyorum. Çizgi filmlerimizde yerli ve milli karakterlerimizi kahramanlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Animasyon sektörü ile TRT el ele vererek bu animasyon sektöründeki yerlilik ve millilik oranını da artırıyor."

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Çocukların ilgisi büyük

Yerli ve milli imkanlarla üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ ve genel maksat helikopteri GÖKBEY, Aslan ve arkadaşlarının macerasına ortak oluyor.

Filmin yapım aşamasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.

İlk gösterime TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı. Filmin gösterimine katılan minikler de filme tam puan verdi.

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Yarın vizyona girecek

3D animasyon türünde hazırlanan filmle, çocuklara havacılığın sevdirilmesi, gelişen milli teknoloji hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır üstlendi.

"Ee Daha Daha Nasılsınız” şarkısının sözlerini animasyon filme uyarlayan şarkıcı Sura İskenderli de galaya katıldı.

"Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" yarın tüm Türkiye'de sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.

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HAYAT TRT Ortak Yapımı Filmler gişenin en iyisi

FOTOĞRAF 5 İlgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan\" Aslan Hürkuş Kayıp Elmas\" adlı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı Hürkuş ile sevilen karakter Aslan, maceradan maceraya koşacak, kayıp elması bulmak için çalışacak.

Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filme ilişkin sosyal medya hesabından \"TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan, TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gururumuz Hürkuş ile beyaz perdede buluşuyor. Duygu dolu hikayesi, birbirinden heyecanlı sahneleri ve harika şarkılarıyla bu filmi herkes çok sevecek 'Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas' 7 Ocak'ta sinemalarda\" açıklamasını yaptı.

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor. \"Yılın en havalı macerası\" sloganıyla duyurulan filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin \"Rüzgarı Seveceksin\" şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.



Filmin konusu özetle şöyle:

\"Hasan Usta kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a verir. Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, bu eşyaları karıştırırken büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair notlara rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kolun peşindekiler yalnızca onlar değildir. Böylelikle İstanbul sokaklarında macera dolu bir kovalamaca başlar.\"​​​​​​​ “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” 7 Ocak'ta tüm Türkiye'de sinemalarda izleyicisi ile buluşacak. Milli gurur HÜRKUŞ film kahramanı oldu TRT Çocuk kanalının sevilen mucit kahramanı "Aslan" ile Hürkuş uçağı, hazırlanan animasyon filmle minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

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