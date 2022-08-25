Ata tohumu domatesten menemen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Ayaş'ta domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi. Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti.

DOĞAL İLAÇLAMA YAPILIYOR

Domateslerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan'a, domateslerin hiçbir kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiği, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiği bilgisi verildi.

Emine Erdoğan kışlık menemen yapımına eşlik etti. n

DEĞERLENDİRİLİYOR

Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

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YAYGINLAŞMASI EN BÜYÜK HAYALİM

Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi. Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "En büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi. Himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz bunu yaygınlaştırmak" dedi.

BAZEN SOĞANLI BAZEN SOĞANSIZ

Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti. Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Emine Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Ardından pişen menemenleri kavanoza koyan Erdoğan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır?" tartışmasını hatırlatan gazetecilere "bazen soğanlı bazen de soğansız" yaptığını dile getirdi.

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