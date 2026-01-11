ATM'den para çekenler dikkat: Bu 3 hata başınızı derde sokabilir

Bankacılık işlemleri hız kazandıkça, dolandırıcılık yöntemleri de farklı bir boyuta taşındı. Günümüzde suçlular artık kart kopyalama ya da şifre ele geçirme gibi klasik yöntemlere odaklanmıyor. Bunun yerine insanların aceleci davranışlarını ve iyi niyetini avantaja çeviriyor. Uzmanlara göre ATM başında yapılan saniyelik bir dikkatsizlik, yalnızca maddi kayba değil, aynı zamanda hukuki sorunlara da yol açabiliyor.





1) 15 SANİYELİK GÖRÜNMEZ RİSK

Çoğu kullanıcı, parasını ve kartını aldıktan sonra işlemin tamamen sona erdiğini düşünüyor. Oysa gerçek durum farklı. ATM’ler, kullanıcı uzaklaşsa bile yaklaşık 15 saniye boyunca ekranda “Başka işlem yapmak ister misiniz?” seçeneğiyle hesabı açık tutabiliyor.





Özellikle temassız (NFC) ya da QR kodla işlem yapanlar için tehlike daha da büyük. Fiziksel kart iadesi olmadığı için sistem, tamamen sizin “Çıkış” onayınıza bağlı kalıyor.





Bu adımı atmadan ATM’den ayrıldığınızda, sıradaki kişi tek bir dokunuşla hesabınıza erişebiliyor. Siz henüz ortamdan uzaklaşmadan, adınıza nakit çekilmesi ya da para transferi yapılması mümkün hale geliyor.





2) BİR FİŞ, BİRÇOK BİLGİ

Para çekme telaşıyla makbuzu ATM üzerinde bırakan ya da yanındaki çöp kutusuna atanlar da ciddi risk altında. Makbuzda yer alan bakiye bilgileri, kart numarasının son haneleri ve işlem detayları, dolandırıcılar için son derece değerli.





Bu verileri ele geçiren kişiler, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp “Az önceki işlemde sorun yaşandı” bahanesiyle tüm dijital bilgilerinizi sizden almaya çalışabiliyor.





3) “YARDIM EDER MİSİNİZ?” OYUNU

ATM’den para çektikten sonra yanınıza yaklaşıp “Limitim doldu, sizin kartınızla kendi hesabıma para yatırabilir miyim?” gibi taleplerde bulunan kişiler masum görünmeyebilir.





Uzmanlar, bu tür durumların sizi farkında olmadan yasa dışı para trafiğinin içine çekebileceği konusunda uyarıyor. Hesabınızdan geçen şüpheli bir işlem, anında bloke ve adli soruşturma anlamına gelebilir.





ATM’DEN AYRILMADAN ÖNCE BUNLARI YAPIN

Güvenlik uzmanları, ATM kullanıcılarının şu üç kuralı alışkanlık haline getirmesini öneriyor:

-İşleminiz sona erdiğinde mutlaka “İptal” tuşuna basın ve ekranın ana menüye döndüğünü kontrol edin.

-İşlem fişini ATM üzerinde ya da açık alanda bırakmayın, yanınıza alıp daha sonra imha edin.