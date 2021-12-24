Avrupalı teknoloji girişimleri listesinde Türkiye’den yer alan tek şirket Trendyol

Avrupa’nın önemli teknoloji yayınlarından Tech.eu, 2021 yılındaki Avrupa’nın en büyük 20 yatırımını açıkladı. Trendyol, İngiltere, Almanya, Fransa’dan önemli teknoloji girişimlerinin önüne geçerek listeye üçüncü sıradan girdi. Listede yer alan tek Türk şirketi Ağustos ayında, son dönemdeki en büyük uluslararası yatırımı Türkiye’ye getiren Trendyol oldu. Tech.eu tarafından yapılan açıklamada Trendyol’un Ağustos ayında gerçekleştirdiği yatırım turu ile ilgili detaylara yer verilirken, Trendyol’un aldığı 1.5 milyar dolar yatırımla Türkiye’nin ilk decacornu olduğuna dikkat çekildi.

Türk ürünlerini dünyayla buluşturacak

Trendyol, yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını genişletmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını artıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları için çalışmalarını sürdürüyor. Trendyol, Türkiye’deki esnaf ve KOBİ’leri yurtdışındaki müşterilerle buluşturmak için e-ihracat köprüleri kurmayı hedefliyor. Türkiye’nin yüksek üretim potansiyelinin ve Türk markalarının yurtdışında bilinirliğini artıracak, Türkiye’de üretilen ürünleri güçlü bir müşteri deneyimi ile doğrudan yurt dışındaki müşterilere ulaştıracak. Platform üzerinden yürütülen operasyonlar için kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı sağlayan Trendyol’un hedefinde 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmak da bulunuyor. Sipariş sayısıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki (EMEA) en büyük 5 e-ticaret şirketi arasında yer alan Trendyol, EMEA’da liderlik hedefine odaklanıyor.

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Yatırım turunun liderliğini General Atlantic ve SoftBank üstlenmişti

Ağustos ayında gerçekleşen yatırım turu, Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler.