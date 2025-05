Aynı konulara yeni teknikle meydan okuyorum

Zamanı Tanrı Yaşar ağır bir roman oldu ve itiraf etmem gerekirse yola çıktığım zaman böyle hacimli bir eser ortaya çıkaracağımı düşünmüyordum. Roman bittiği vakit tek bir cümle bile çıkarıldığında eserin tüm anlamı değişiyor, manası kayıyor gibi hissettiğimde ortaya çıkardığım eserle bir daha gurur duydum. Gerçek bir hayat hikâyesini yazmanın en güzel yanı işte bu his diyebilirim çünkü omuzlarınızda ağır bir yük olduğunu biliyorsunuz; yazdığınız her kelimede, her cümlede o ağırlığı benliğinizde hissederek yaşıyorsunuz. Böyle meşakkâtli, bu kadar acı bir olayı önemli bir eser haline getirme çabası da tamamen edebiyata olan bağlılıkla ilgili ve bu romanı yazmanın kolay yanı yok denecek kadar az tabii hikâyeye vakıf olmayı saymazsak. Fakat az da olsa zor yanlarını sizinle paylaşmak isterim; hikâyede altı karakterin olması başlı başına zor bir uğraş, altı karakteri altı farklı anlatıcı olarak sunmak beni epey zorladı. Bilen bilir bir yazarın en zorlandığı taraf romanına başlarken anlatıcıyı seçmedeki kararıdır. Bunların dışında editlemede ciddi zorluklar yaşadık çünkü işini editöre bırakmayacak kadar zor bir yazarım ben; kendim okuyup güvendiğim insanlara danışmak, okutmak en sevdiğim detaylar ve elbette zorlandığım zamanlar oldu. Bunu söylemekten asla geri durmayacağım; bir eser yaratmak benim için yaşam biçimi, nefes alma alanı, iddiamı ispatlama zamanı o yüzden her eserde zorlukları keyifle aşıyorum.