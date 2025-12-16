Yeni Şafak
Baba yadigârı değirmende 15 yıllık emek: Amacım hazır gıdaya yönelmesinler

11:5216/12/2025, Salı
DHA
Burdur
Burdur

Burdur’un tek kadın değirmen işletmecisi olan 45 yaşındaki Hasibe Yer, babasından öğrendiği değirmencilik mesleğini 15 yıldır sürdürüyor.Evli ve iki çocuk annesi olan Hasibe Yer, değirmenciliğin kadınlar için zor bir meslek olduğunu belirterek, "Değirmencilik kadın için zor iş, ağır çuvalları kaldırıyoruz, toz, gürültü çok oluyor ama severek yapıyorum" dedi.

Zafer Mahallesi Karasenir Caddesi'nde yaklaşık 25 yıl önce babasının devraldığı değirmeni 15 yıldır kendi işleten evli ve 2 çocuk annesi Hasibe Yer, haftanın 6 günü mesai yapıyor. Kışlık bulgur, tarhana ve salça yapacakların uğrak yeri olan değirmende saatlerce çalışan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Hasibe Yer,
"Ortaokul öğrencisiyken babama yardım için geliyordum. Babama çırak oldum, öğrenmek istedim, öğrendim. Daha sonra babamla beraber çalışmaya başladım. Babamın yaşlanmasıyla 15 yıldır kendim çalışıyorum"
diye konuştu.

"Amacım insanların kendi üretebilmesi hazır gıdaya yönelmemesi"

İşini severek yaptığını anlatan Yer, şunları söyledi:
"Değirmencilik kadın için zor iş, ağır çuvalları kaldırıyoruz, toz, gürültü çok oluyor ama severek yapıyorum. Amacım, insanların kendi üretebilmesi, hazır gıdaya yönelmemesi. Yapabildiğim sürece mesleğimi sürdüreceğim. Ağustos, eylül, ekim en yoğun aylar. Kışın da bulgur, tarhana, salça yapıyorum. Bulguru öğütüp, savurup tertemiz hale getiriyorum, müşterilerim sadece evine götürüp kurutuyor. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz, bulguru rüzgar estiğinde eleklerle savururdu. Şimdi biz bunu makinede yapıyoruz. Makine savuruyor, eliyor. Kadınlar için büyük kolaylık."



#Burdur
#değirmen işletmecisi
#Hasibe Yar
