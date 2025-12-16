Baba yadigârı değirmende 15 yıllık emek: Amacım hazır gıdaya yönelmesinler

"Değirmencilik kadın için zor iş, ağır çuvalları kaldırıyoruz, toz, gürültü çok oluyor ama severek yapıyorum. Amacım, insanların kendi üretebilmesi, hazır gıdaya yönelmemesi. Yapabildiğim sürece mesleğimi sürdüreceğim. Ağustos, eylül, ekim en yoğun aylar. Kışın da bulgur, tarhana, salça yapıyorum. Bulguru öğütüp, savurup tertemiz hale getiriyorum, müşterilerim sadece evine götürüp kurutuyor. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz, bulguru rüzgar estiğinde eleklerle savururdu. Şimdi biz bunu makinede yapıyoruz. Makine savuruyor, eliyor. Kadınlar için büyük kolaylık."