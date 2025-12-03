Babaeski’de sera ve sarımsak üretim alanlarında üretim şartları kontrol edildi

Üretim faaliyetlerini sürdüren seralarda incelemelerde bulunan Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, sera alanlarına yönelik "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi" resen kayıt çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca seraların içerisindeki bitki gelişimi, üretim şartları, hastalık ve zararlı kontrollerini yaparak, teknik bilgilendirmeler yaptı. Görevliler, sarımsak yetiştiriciliği yapan çiftçinin üretim alanlarında incelemelerde bulunarak, teknik bilgiler verdi.