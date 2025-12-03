Yeni Şafak
Babaeski’de sera ve sarımsak üretim alanlarında üretim şartları kontrol edildi

3/12/2025, Çarşamba
BABAESKİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SERA ALANLARINA YÖNELİK "KAPALI ORTAMDA BİTKİSEL ÜRETİM SİSTEMİ" RESEN KAYIT ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
BABAESKİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, SERA ALANLARINA YÖNELİK "KAPALI ORTAMDA BİTKİSEL ÜRETİM SİSTEMİ" RESEN KAYIT ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sera ve sarımsak üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Üretim faaliyetlerini sürdüren seralarda incelemelerde bulunan Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, sera alanlarına yönelik "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Sistemi" resen kayıt çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca seraların içerisindeki bitki gelişimi, üretim şartları, hastalık ve zararlı kontrollerini yaparak, teknik bilgilendirmeler yaptı. Görevliler, sarımsak yetiştiriciliği yapan çiftçinin üretim alanlarında incelemelerde bulunarak, teknik bilgiler verdi.

