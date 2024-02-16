Bahçeşehir Koleji ‘Oyun Dostu Okul’ projesini hayata geçirdi

Türkiye’de ilk kez “Oyun Dostu Okul’’ projesi kapsamında Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü’nün koridorlarına ve bahçesine okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine uygun 100’den fazla oyun ve etkinlik alanı oluşturuldu. Bu oyunlar, öğrencilerin sadece keyifli zaman geçirmelerine değil, aynı zamanda sosyal ve fiziksel aktivite yapmalarına, problem çözme becerilerini geliştirmelerine, takım çalışmasını öğrenmelerine olanak tanıyor. Proje kapsamında, öğrencilerin okula olan ilgisinin ve mutluluk düzeylerinin artırılmasıyla devamsızlığın azaltılması amaçlanırken, oluşturulan güvenli oyun alanları ile çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkı da hedefleniyor.





Öğretmen ve veliler de oyun eğitimi alacak

“Oyun Dostu Okul” projesiyle öğrenciler arasındaki ilişkilerin ve olumlu okul ikliminin arttığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, projenin sadece okulu değil, öğretmenleri ve ebeveynleri de oyun dostu hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Öğretmenlere derslerinde oyunları nasıl kullanabileceklerinin, ebeveynlere ise evde çocuklarına oyun oynama konusunda nasıl destek olabileceklerinin de eğitimi veriliyor.

“Farklı düşüncelere teşvik ediyor”

“Okullarımız yeni sokaklarımız olsun” anlayışı ile yola çıktıklarını söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, “Projemiz okulun oyuna bakış açısını değiştirmeyi amaçlıyor. Bu proje, çocuklarımıza yaşlarına, ihtiyaçlarına ve kazanımlarına uygun oyun alanları oluşturarak sağlıklı büyümelerini destekliyor ve öğrenciler arasındaki ilişkiler ile pozitif okul atmosferinin gelişmesini teşvik ediyor; bu da oyun oynamalarını özendiriyor. Oyun dostu okul, öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin okula bağlılığını artırarak, stresle başa çıkma ve duygusal zekayı geliştirme gibi becerileri kazandırıyor. Öğrencilere özgüven kazandıran ve iletişim becerilerini güçlendiren proje, yaratıcı düşünceyi teşvik ediyor’’ dedi.





“Proje, dünya çapında dikkat çekti”

Amerika’dan davet alan ve Oyun Dostu Okul projesiyle New York’taki Games For Change konferansına da katıldığını belirten Doç. Dr. Yavuz Samur, sözlerini şçyle sürdürdü: “Konferansta yapılan sunumlar, projenin Amerika’da okullar arasında yaygınlaşma potansiyelini ortaya koydu. Games For Change gibi prestijli bir organizasyon tarafından davet edilmek, projenin sadece lokal düzeyde değil, küresel bir platformda da takdir gördüğünün bir göstergesi. Etkinlikte önemli eğitimciler ve kuruluşlarla bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaştık ve gelecekteki iş birliklerinin zeminini oluşturduk. Almanya ve bazı ülkelerde de benzer çalışmalar yapılıyor ancak ‘Oyun Dostu Okul’ gibi bir projeleri yok”





Yardımlaşma ve sosyalleşme becerilerini geliştiriyor

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise eğitimdeki teknolojik ilerlemelerin, öğrencilerin dijital oyun deneyimlerini etkilediğine dikkat çekti. Dr. Aslan, şunları söyledi: “Öğrenciler okuldan eve döndüklerinde çantalarını bırakıp hızla bilgisayar başına geçerek dijital oyunlara yöneliyorlar. Okullarımızda, güvenli oyun ortamları oluşturarak Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli akademisyenleriyle birlikte Oyun Dostu Okul projemizi hayata geçirdik. Bu projenin amacı, öğrencilerimizin güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki oyunlar, iş birliği yapma, takım kurma, liderlik, paylaşma, yardımlaşma ve sosyalleşme gibi becerilerin gelişimine katkıda bulunur”





“Kampüslerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Okulun her yerini oyun ve etkinlik alanına dönüştürdüklerini dile getiren Dr. Aslan, projede, öğretmenlerin oyunları sınıf içinde etkin bir şekilde kullanmaları için özel eğitimler aldığını belirterek “Velilere de öğrencilerin oyun deneyimlerinin akademik başarılarına nasıl katkı sağladığını anlatmak için seminerler düzenleniyor” dedi. Dr. Özge Aslan ayrıca, projenin İstanbul'da pilot uygulamayla başladığını, tüm Türkiye'deki kampüslerde kademeli olarak yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.





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