Bahçeşehir Koleji ‘Oyun Dostu Okul’ projesini hayata geçirdi

Amerika’dan davet alan ve Oyun Dostu Okul projesiyle New York’taki Games For Change konferansına da katıldığını belirten Doç. Dr. Yavuz Samur, sözlerini şçyle sürdürdü: “Konferansta yapılan sunumlar, projenin Amerika’da okullar arasında yaygınlaşma potansiyelini ortaya koydu. Games For Change gibi prestijli bir organizasyon tarafından davet edilmek, projenin sadece lokal düzeyde değil, küresel bir platformda da takdir gördüğünün bir göstergesi. Etkinlikte önemli eğitimciler ve kuruluşlarla bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaştık ve gelecekteki iş birliklerinin zeminini oluşturduk. Almanya ve bazı ülkelerde de benzer çalışmalar yapılıyor ancak ‘Oyun Dostu Okul’ gibi bir projeleri yok”