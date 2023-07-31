Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci 'Beyaz Reform' dönemi başladı

Bilindiği gibi, iki yıl süren salgınla mücadele döneminin çözümünde gecikmeye yol açtığı, sağlık çalışanlarını yoran sorunlar, bakanlığın Beyaz Reform adını verdiği bir dizi değişim, yeni çıkarılan yasalarla güvence altına alınan haklarla büyük oranda aşıldı. Bu sorunlardan sağlıkta şiddet ilk sırada olmak üzere bir kısmı önemini sürdürüyor. Şiddet olayları belirgin düzeyde azalmış olsa da belirlenen hedefe tam olarak ulaşılmış değil. Öte yandan, konunun hassasiyeti yapıcı olmaktan uzak yaklaşımlara da fırsat veriyor.





Bakan Koca, bütün çalışma arkadaşlarına gönderdiği mektupta, Beyaz Reform sürecinde tüm imkânları harekete geçirmeye, yeni imkânlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı. Bakan Koca’nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok konuda, değeri iyi bilinmesi istenen reform örnekleri var. Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konu ise Beyaz Reform’un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteriliyor.





Şiddetle mücadele için ikinci bir mektup yazacak





Sağlık camiasında çok yeni bir yankı uyandıracağı düşünülen satırlar muhtemelen şunlar: “Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız.” Söz konusu Eylem Planı uygulamaya konmadan önce sağlık çalışanlarının yapıcı katkılarına açılacak. Bakan Koca, şiddetle mücadele için yürütülen çalışmalara özel ikinci bir mektup yazacağını ise ayrıca belirtiyor.





“Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için, bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor.” ifadesinin dikkat çektiği mektup yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğini bariz şekilde vurguluyor. Mektup, hem kazanımların ileriye taşınması için, hem de sağlık hizmetinde vazgeçilmez olan hassasiyetler için bir sağduyu çağrısı olarak okunabilir. Şu cümle özel olarak dikkat çekici: “Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz.”



