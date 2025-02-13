Bakanlık duyurdu: Sucuktan sakatat baharattan boya çıktı

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 195'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 19'a yükseldi.





Sağlığa zararlı 195, taklit-tağşiş yapılmış bin 19 ürün listede yer aldı





Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta tek tırnaklı eti, baharatta boya, peynir ve yoğurtta yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.





Gıda sahtekarlığı ifşa ediliyor

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.





" guvenilirgida.tarimorman.gov.tr " adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.





11 Şubat tarihli listeye göre; İstanbul Bağcılar’daki Yıldırım Gıda’nın çıkarttığı “Kasap Geleneksel” markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı. Osmaniye’de Beypa Gıda’nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.





Peynire de hile karıştı