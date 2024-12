Barış Manço dinliyorum

Sanırım müziğim de benim gibi değişmeye devam edecek. Her zaman öğreniyorum, her zaman büyüyorum ve bunun yarattıklarıma da yansımasını istiyorum. Şu anda, sanat, kıyafetler, görseller, şovlarım için her şeyi kendim tasarlamak ve yapmak gibi her şeyle ilgileniyorum. İzleyicilerin benim vizyonumu mümkün olduğunca yakından deneyimlemelerini istiyorum. Tam olarak nereye gittiğimi bilmiyorum ama kendimi zorlamaya ve bana gerçek gelen sanat, müzik ve performanslar yapmaya devam etmek istediğimi biliyorum.