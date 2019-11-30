Başörtülü kadınlar Şule Yüksel Şenler'in kabul olmuş duaları

Başakşehir Belediyesi’nin ahde vefa programları kapsamında düzenlenen “Hayatı ve Eserleriyle Bir Öncü: Şule Yüksel Şenler” paneli Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Şule Yüksel Şenler kitabının yazarı Demet Tezcan’ın yaptığı panele, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayip Tanrıkulu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, davetliler ile çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Yakın tanıklarından Şule Yüksel Şenler

Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ve mücadelesinin yakın tanıklarından Hayriye Celaloğlu Şule Yüksel Şenler'i anlattı.

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Dindar kadınlara cesaret aşıladı

Şule Yüksel Şenler’in mücadelesinin yakın tanıkları ile yapılan röportajların yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından panelde ilk konuşmayı yapan moderatör Demet Tezcan, Şenler’in en karamsar günlerde bile dindar kadınlara cesaret aşıladığını belirterek, “O, henüz 27 yaşında, tek başına, ne derler demeden yola çıkmış, Türkiye’yi karış karış dolaşarak Müslüman kadın kimliğini inşa etmiştir” dedi.

Yazar Demet Tezcan, Şule Yüksel Şenler kitabını yazmıştı.

Başörtülü kadınlar onun kabul olmuş duaları

Yaşadığı hiçbir zorluğun Şenler’i yolundan döndüremediğini vurgulayan Tezcan, “Şule Abla hayattayken hep ‘acaba on başörtülü kadını bir arada görebilecek miyim’ diye düşünür, bunun için dua ederdi. İşte bu salonu dolduran başörtülü kadınlar onun kabul olmuş duaları” değerlendirmesinde bulundu.

Şule Hanım kadar onu anlayanlar da değerli

Devlet Eski Bakanı Hasan Aksay, panele yoğun katılım gösteren Başakşehirlilere teşekkür ederek, “Biz Milli Nizam Partisi’ni kurduğumuzda konuşma yapmak için 30-40 kişilik salonlar tutulduğu vakit bunu çok görürdük, 15 kişilik yeter derdik, ama şimdi görüyorum ki mücadelemiz anlaşılmış. Şule Yüksel Şenler Hanımefendi kadar onun dünyasını anlayanlar da değerlidir” diye konuştu.

Aksay ayrıca, bir konuşmasında, “İslam dünyasına hayırlı olsun” ifadesini kullandığı için Necip Fazıl Kısakürek’le birlikte 5 yılla yargılandığını kaydetti.

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Hidayetime vesile oldu, başımı ilk kez o bağladı

Şule Yüksel Şenler’in arkadaşlarından Hayriye Celaloğlu da, Şenler’i başlarda gazetedeki yazılarından takip ettiğini dile getirerek, “Başörtüsüne, tesettüre kötü bakılıyordu. Ama bu durum Şule Yüksel Şenler ile değişti. Kendisi benim de hidayetime vesile oldu ve başımı ilk kez o bağladı. Allah ondan razı olsun, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Şenler’in sadece başörtüsüne değil namaza da çok önem verdiğini sözlerine ekleyen Celaloğlu, şöyle devam etti: “Bugün başörtülü sayısı arttı ancak gençlerin çoğu tesettürün bilincinde değil. Bu duruma üzülüyorum. Şule Abla sadece başörtüsüne değil, namaza da çok ehemmiyet verir ve onu Müslüman’ın olmazsa olmazı olarak görürdü.”

Etkileri halâ süren bir çığır açtı

Panelde son sözü alan Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ise Şule Yüksel Şenler’in hayatı boyunca aslında çok basit bir şeyi talep ettiğini söyleyerek şunları kaydetti: “O, dedi ki: Biz insanız ve insanların temel hak ve özgürlükleri vardır. Kılık kıyafet de bunlardan birisidir. Nasıl ki bu ülkede başörtüsü kullanmamayı bir hak olarak görüyorsa biz de inancımızın gereğini yapabilmeliyiz. Yani isteyen başını örtebilmeli, buna kimse karışmamalı. İşte Şule Hanım, bu insan hakkını savunarak etkileri halâ süren bir çığır açtı”

Son ana kadar büyük bir ilgiyle takip edilen program katılımcılara çiçek ve plaket takdimi ile hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.