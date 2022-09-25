Hayat Bathoneada bir keşif daha
KÜLTÜR SANAT

Bathonea'da bir keşif daha

İstanbul Avcılar'daki Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarında bulunan kemikler bin 500 yıl önce bölgede yaşayan medeniyetin hangi hayvanları besledikleri ve yediklerine ilişkin bilgiler verdi. Arkeozoolog Dr. Hasan Değirmenci, "Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bathoneada bir keşif daha
Bathonea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda bu yıl bir çocuk ve yakınında annesine ait olduğu sanılan bir mezarın yanı sıra o dönemin yaşamına ışık tutacak bulgular gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda bu yıl bir çocuk ve yakınında annesine ait olduğu sanılan bir mezarın yanı sıra o dönemin yaşamına ışık tutacak bulgular gün ışığına çıkarıldı.

DHA

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında Küçükçekmece Göl Havzası'nda 2007'de yüzey araştırmasıyla başlatılan, 2009'dan bu yana sürdürülen Bathonea kazıları sırasında bulunan hayvan kemikleri üzerinde Arkeozoolog Dr. Hasan Değirmenci, araştırmalarını yoğunlaştırdı.

DHA

Arkeozoolog Dr. Değirmenci, bu kemiklerin günümüzden yaklaşık bin 500 önce bölgede yaşayanların beslenme kültürüne ilişkin bilgi verdiğine dikkat çekerken şunları söyledi:

"Bu yılki kazılarda özellikle çok sayıda hayvan kemikleri bulundu. Bu kemikler bize bu bölgedeki beslenme rejimi hakkında yani neler yiyip-içtikleri hakkında bilgiler verdi. Bunun haricinde hangi hayvanları besledikleri, ticaretini yaptıkları ile ilgili ipuçları elde etmiş olduk. Özellikle çok miktarda büyükbaş hayvan kemiklerine ulaşıldı. Koyun, keçi kemiklerinin yanı sıra kanatlı yani tavuk kemikleri bulundu. Bunların yanı sıra bir kedi kafatası buluntusu var. Bulunan yazı takımında geyik kemiğinden yapıldığını düşündüğümüz divit gün yüzüne çıkarıldı."

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu
FOTOĞRAF 7
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına sağlanan izinlerle Küçükçekmece Gölü kıyısındaki Avcılar'daki Bathonea antik kentinde sürdürülen kazılarda görevlileri heyecanlandıran küçük bir mezar bulundu.
Title
Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında Küçükçekmece Göl Havzası'nda 2007'de yüzey araştırmasıyla başlatılan, 2009'dan bu yana sürdürülen Bathonea kazıları sırasında küçük bir mezar bulundu.
Title
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, kazı alanına yaptığı ziyaret sırasında mezarın bulunduğu alana giderek küçük fırça ile zemini bir süre temizleme çalışmasına katıldı.
Title
Coşkun Yılmaz, bir kıza ait olduğu değerlendirilen bebek mezarı ve kazılara ilişkin yaptığı açıklamada, Bathonea kazılarının büyük önem taşıdığını vurgularken şunları söyledi:

\"İstanbul tarihi ile ilgili Marmaray kazıları önemli katkı sağladı. Kadıköy'deki Haydarpaşa, Beşiktaş kazıları bir başka zenginliği sağladı. Burası ise, çok daha uzun soluklu bir kazı, daha geniş bir coğrafya. Yaşadığımız şehrin merkezi bölge dışında kalan alanlarındaki tarihi derinlikleri ortaya koyması bakımından son derece önemli bir kazı alanı. Bugünkü incelememde de şuna tanık oldum: Her ilerleyen süreçte yeni bulgu, belgelerle İstanbul tarihini çok coğrafi ve tarihi açıdan zenginleştirebilecek bulgularla karşı karşıyayız. Şu anda içinde bulunduğumuz çocuk mezarı da bunun ilginç örneklerinden birisi. Bu kazılar yaşadığımız şehrin tarihi zenginliğini, tarihi katmanlarını ortaya koyması bakımından nasıl bir mirasa sahip olduğumuzu yansıtması bakımından son derece önemli. Kazı başkanımız çok sabır ve inatla bu çalışmayı sürdürüyor. Bakanlığımız da her türlü imkanı seferber ediyor. Bu bölgede kazılar daha geniş bir ekiple daha geniş bir alanda sürecek.\"
Title
\"DEFİN KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ İPUÇLARI VERİYOR\"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, bulunan çocuk mezarının ilk bilgilere göre bin 500 yıllık olduğunu vurgularken şu değerlendirmeyi yaptı:
Title
\"İlk bilgilere göre, bu mezar bin 500 yıllık. İlginç olan hususlardan birisi; bu mezarın çocuk gömüsü da kendi geleneksel defin kültürü ile ilgili ipuçları veriyor olması. Yatma şekli ve saire yanında çocuğa ait süs ve eğlence eşyalarının yanında yer almasının yanı sıra dönemin cenaze defni, mezarlık kültürü ile ilgili son derece önemli veriler vermesi açısından bu mezar önemli. Mezarda metal bir bileziği, zil sesi vereceğini düşündüğümüz yeşil renkli eğlence aleti, metal bir bilezik var. Mezar bütünüyle ortaya çıkmış değil ama benim için çok çarpıcı nokta; dişlerini görüyoruz. Demek ki, vücutta çürümeyen noktalardan biri dişler. Hatta çene yapısı bütün uzuvları ile duruyor ve iskeletin ana unsurlarını görüyoruz.\"
Title
Prof.Dr. Şengül Aydıngün, mezardaki çalışmanın tamamlanmasından sonra kazı heyetindeki uzmanın yapacağı inceleme sonucu bebeğin cinsiyet, yaşı ile ilgili araştırma yapılacağını ekledi.
Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu
İstanbul Avcılar'daki Bathonea antik liman kenti kazılarında bin 500 yıllık çocuk mezarı bulundu. Küçük mezarda bir kıza ait olduğu değerlendirilen bilezik ve çıngırak da gün yüzüne çıktı.
1,5 milyon lira teklif ettiler

1,5 milyon lira teklif ettiler

70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor.
Mersinde heyecanlandıran keşif

Mersin'de heyecanlandıran keşif

Amforada 4 bireyin iskeleti ortaya çıktı.
Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti

​TSK'nın İHA'ları tespit etti.

​Kafa kafaya çarpıştılar: Altı kişi hayatını kaybetti.

"Türkiye güçlü altyapısıyla krizlerde olumlu yönde ayrışmayı başardı."

Ünlü mekanın ​güvenlik görevlileri dehşet saçtı.

Meşhur 'kırmızı kutu' ile birlikte görüldü.

​Güney Afrika modelini örnek alacaklar.

Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü.

Sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı.

​LGBT'lilere 362 milyon lira para geldi.

Ümraniye'deki kapalı otoparkta yangın çıktı.

​Pasaportsuz giriş kolaylığı rakamlara yansıdı.

​Ege'de Yunan katliamı: 4'ü çocuk 6 ölü.

​Enerji Bakanlığı kış öncesi, 'Evde, İşte, Yolda Enerji Verimliliği' kitapçığını yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.