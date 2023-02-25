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Hayat

Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor: Çamur yağabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

11:28 . 25/02/2023 Cumartesi
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Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazatesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Hava kalitesi düşecek

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#meteoroloji
#hava durumu
#ankara
2 saat önce
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Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor: Çamur yağabilir
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