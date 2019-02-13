​Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Fransa'da Feuquieres kasabasında havalayan köpeklere yasak kondu. Kurala göre durmadan havlayan köpeklerin sahibine 68 euro para cezası kesilecek. Belediye Başkanı Jean-Pierre Estienne yasağı kasabada "gece gündüz havlayan" ve "katlanılmaz bir durum" yaşatan köpeklere karşı aldıklarını söyledi. Ancak yasak, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

BBC'nin haberine göre, Estienne, La Parisien gazetesine yaptığı açıklamada "Amaç köpekleri yasaklamak değil. Tek bir havlamada insanlara ceza kesmeyeceğiz. Kasabanın köpeklere karşı bir tutumu yok ama köpek sahibiyseniz, hayvanı eğitmelisiniz de" dedi.

Her şikayet başına para ödeyecekler

Havlayan köpeklerin davranışları, Feuquieres'in bin 400 sakininin dinlenmesini ve rahatlamasını engellerse de köpekler kapalı yerlerde tutulacak. Kurarı ihlal eden köpek sahipleri, aleyhlerinde yapılan her şikayet başına para cezası alacak. Karar, kasaba halkının özellikle bir köy sakinine karşı yaptığı şikayetler sonucu alındı.

Estienne "Bu kadının bazıları büyük, birkaç köpeği var. Kendisiyle konuşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Bu kararı başka bir çare olmadığından aldım. Hiçbir şey yapmadan duramazdım" dedi.

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