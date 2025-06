Beni yıkan şey yazamamak

Yaklaşık on üç yıl önce izlediğim zombi filminden sonra, aynı hatayı tekrarlamayacağıma kendime söz vermiştim. Ne zombi filmlerine ne de bu türden kitaplara uzun bir süre yaklaşmadım. Önyargılı bir karar olduğunu kabul ediyorum ama o an için hiç de haksız olduğumu düşünmüyordum. Bu yüzden Anne de Marcken’in Sonsuza Dek Sürüyor Derken Bitiyor romanının; üstelik Ursula K. Le Guin Kurgu Ödülü dahil, birçok ödül almış bir kitabın, zombilerle ilgili olduğunu öğrenince epey şaşırdım. Ben yanlış duydum galiba dedim içimden. Sonra, severek takip ettiğim bir yazar da başka bir yerde aynı kitabı önerip “hafıza kaybıyla ilgili bir roman,” olduğundan bahsedince merakım perçinlendi. Hayatta türlere, yaratıklara, insanlara ikinci bir şans verilmesi gerektiğine inandığım için geçtiğimiz Şubat ayında kitabı edinip hemen okumaya koyuldum. Sayfalar arasından ne çıkacağını bilmesem de ilk cümle beni vurmuş, okur okumaz tüm önyargılarımı darmadağın etmişti:

Sonra da o boşluğu doldurmaya çalışıyorum çünkü kaçmaya çalıştığım o katlanılmaz şeyden bile daha katlanılmaz hale geliyor. Ama o boşluk aslında doldurulamaz çünkü gerçek bir boşluk değil; o başka bir şey; hayatın kendisi. Var olmayan bir boşluğu doldurmaya çalışarak yıllar geçebilir. Sonra belki bir şey olur; öyle dayanılmazdır ki o boşluk yanılsamasını deler; çok hüzünlü ya da çok güzel… ya da öyle sade ve sessizdir ki, kendimi ona karşı savunamam. Ve bir anlığına, sadece küçücük bir an, her şey kendiliğiyle vardır, ben yok olurum; içimde ve dünyada biriken bütün o hüzün ve güzelliğin altında ezilirim. En iyi senaryo budur.

Disiplinlerarası bir sanatçısınız. Önceki kitabınız The Accident, görseller, metin, QR kodlar ve anlatı arasında akışkan bir geçiş sunuyordu. Aynı zamanda The 3rd Thing yayınevinin editörü ve yayıncısısınız. Bu romanı okurken sık sık şiirle düzyazı arasında gidip geldiğimi hissettim; harika ama sarsıcı bir deneyimdi. Türler arası sınırlara dair düşünceleriniz neler? Biçimler arasında bir dengeye mi ihtiyacımız var, yoksa sürtüşme mi daha kıymetli?

Haruki Murakami’den tuhaf olanın doğası ve dehşetin önemi hakkında çok şey öğrendim; özellikle bu kitap için çok faydalıydı. Sigmund Freud’un “tekinsiz” üzerine yazdıkları da öyle. Timothy Morton’un iklim değişikliği üzerine düşünceleri, özellikle Oxford Üniversitesi’nin podcast’lerinde yer alan konuşmaları ve Hyperobjects adlı kitabı bana çok şey kattı. Damon Lindelof’un dizisi The Leftovers, çözümsüzlüğün gücünü mükemmel biçimde işliyor; sonu olmayan ama bütünlük hissi veren bir hikâyenin örneğini görmek çok yardımcı oldu. Bu, kitabımın ne istediğini duymam için cesaret verdi. Yazmanın üçte ikisini tamamlayıp ne yaptığımı artık bildiğim noktada, çok fazla müzik dinlemeye başladım. O sırada anlatımsal değil, çağrışımsal yazıyordum. Olayların neden-sonuç ilişkisiyle birbirini izlediği bir kurgu yoktu ortada, daha çok bir his vardı: özlem dolu, alaycı, öfkeli, kalbi kırık bir his. Müzik bu hissi içimde canlı tutmaya yardımcı oldu. Björk, Elvis Costello, Sigur Rós, Nicholas Britell, Philip Glass, Explosions in the Sky, PJ Harvey, Mount Eerie… Dinlediğim isimlerden sadece bazıları. Kitabın Almanca çevirisinde, son bölümden önce yer alan Toni Morrison alıntısı yerine, Mount Eerie’nin “Seaweed” şarkısından bir alıntı bulunuyor. Kişisel deneyimlere gelirsek; bu kitap, hayatımdan derinlemesine beslenen oldukça kişisel bir metin.