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Beynine pıhtı atan çocuk15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Beynine pıhtı atan çocuk15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

09:0027/05/2025, Salı
IHA
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Hayrunisa Çopur, Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hayrunisa Çopur, Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hatay'da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve Şükrü Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı. Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep'te tedavi görmeye başladı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.




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