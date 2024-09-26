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Bilecik’te dünyaya kostüm üretiyor

Bilecik’te dünyaya kostüm üretiyor

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tasarımcı Orhan Kocaoğlu, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki atölyesinde yerli ve yabancı birçok yapıma kostüm üretiyor. Beş yıldır Söğüt’teki atölyesinde üretim yapan Kocaoğlu’nun tasarımları “Game of Thrones”, “Vikings”in yanı sıra “Uyanış: Büyük Selçuklu” ve “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” gibi yapımlarda kullanıldı. Kostümün yanı sıra savaş başlığı, miğfer, kalkan, zırh, balta, yüzük ve taht gibi aksesuarlar da yapan Kocaoğlu, “Tasarımların gerçekçi görünmesi için özel ürünler kullanıyoruz. Dönem işi olduğu için imitasyon malzeme kullanamazsınız. Yeni bir zamak (çinko, alüminyum, magnezyum ve bakırdan oluşan metal alaşımı) atölyesi kurduk. Orada da takı ve aksesuarlar üretiyoruz” dedi.



#toplum
#kültür
#Bilecik

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