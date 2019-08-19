Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar Sivas’ın Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde birçok kişi aynı rüyayı görünce köy halkı şehit kabri olduğunu düşündükleri yere mezar yaptılar. Köy sakinlerinden Malik Işlak, "Burada da bir şehidimiz yatıyor. Bunu köyde birkaç kişi rüyasında gördü. Bu arsa bizimdi, bu şehit burada olunca arsayı Kur'an kursuna bağışladık" dedi.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 10:54 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 11:35 IHA