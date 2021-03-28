Hayat Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı Karsta yakalandığı tipi sonu oluyordu
AKTÜEL

Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı: Kars'ta yakalandığı tipi sonu oluyordu​

Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı: Kars'ta yakalandığı tipi sonu oluyordu

Kars’ta çıktığı bisiklet turunda tipiye yakalanan bisikletli, donmak üzereyken son anda İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Bisikletçinin hayatını yol kenarında bıraktığı ‘bisiklet’ kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı: Karsta yakalandığı tipi sonu oluyordu​
Donmak üzere olan adam böyle kurtarıldı

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır’dan Kars’a gelirken Digor-Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi.
Bölgede etkili olan tipi dolayısıyla yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yok kenarında bulunan bisikleti fark etti. Araçtan inen ekipler, “kimse var mı” diye seslenerek donmak üzere olan Töremen’i buldu. Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Töremen, önce bisikletinin araca yüklenmesine yardım etti. Ardından da İl Özel İdaresi ekiplerinin aracına bindirildi.

Ekiplerin dikkatiyle yol kenarına bırakılan bisiklet fark edilmeseydi Töremen donma tehlikesiyle baş başa kalacaktı. Araçla Digor’a götürülen Töremen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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