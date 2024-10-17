Boğaziçi’nde üç Filistin filmi

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği “12. Boğaziçi Film Festivali” yarın başlıyor. 25 Ekim’e kadar sürecek festivalde birçok ödüllü film sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin açılış filmi Cillian Murphy’nin başrolünde yer aldığı “Böyle Küçük Şeyler” olacak. İsrail’in Filistin’deki katliamına sessiz kalmayan festivalde, Filistin konulu filmler gösterecek. Yapımlardan “Yomeddine - Hesap Günü”nün yönetmeni Abu Bakr Shawky ile 19 Ekim 14.00’te, Kanıt belgesel filmin yapımcısı Abdulkadir Karakelle ile 24 Ekim 18.00’de Atlas 1948 Sinemasında söyleşi yapılacak. Filistin’in Oscar Adayı “Hoşçakal Taberiye” filmi ise 19 Ekim 13.00’te Cinema Pink’te gösterilecek.
İKİ YILDIR YENİ BÖLÜM AÇAMADIK
Bu yıl yarışmaya başvuran filmlerin sayısının düştüğünü ama kalitesinin arttığını ifade eden festival başkanı Ogün Şanlıer, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmamızda bu yıl 10 eser yarışacak. Uluslararası yarışmamızda 11 film yarışıyor. Hepsi çok güçlü filmler. Alameti farikalarımızdan biri de her sene yeni bir ödül ve yeni bir bölüm açmaktı. İki yıldır bunu yapamıyoruz. Hatta eski bölümümüz olan Bosphorus Film Lab’ı da tekrar hayata geçiremedik. Önümüzdeki yıl inşallah tekrar başlatırız” diye konuştu.