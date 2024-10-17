Boğaziçi’nde üç Filistin filmi

Bu yıl yarışmaya başvuran filmlerin sayısının düştüğünü ama kalitesinin arttığını ifade eden festival başkanı Ogün Şanlıer, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmamızda bu yıl 10 eser yarışacak. Uluslararası yarışmamızda 11 film yarışıyor. Hepsi çok güçlü filmler. Alameti farikalarımızdan biri de her sene yeni bir ödül ve yeni bir bölüm açmaktı. İki yıldır bunu yapamıyoruz. Hatta eski bölümümüz olan Bosphorus Film Lab’ı da tekrar hayata geçiremedik. Önümüzdeki yıl inşallah tekrar başlatırız” diye konuştu. 