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Cezve Yayın Grubu 300. kitabını kutladı

Cezve Yayın Grubu 300. kitabını kutladı

04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cezve Yayın Grubu yazarları, çizerlerin, editörleri ve tasarımcıları yayınevinin 300. kitabı kapsamında bir araya geldi. Etkinlikte yayınevinin markaları Cezve Kitap, Cezve Çocuk, ÇiKitap ve HüdHüd Kitap hakkında bilgiler paylaşıldı. Cezve Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni yazar Melih Tuğtağ, tamamı yerli içeriklerden oluşan Cezve Çocuk ve Cezve Kitap'tan yüzlerce kitap ürettikten sonra piyasadan gelen çeviri kitap talebini karşılamak için Çikitap markasını, dini temalı içeriklere özel bir alan açmak için de Hüdhüd Kitap markasını çıkardıklarını söyledi. Cezve Kitap, Cezve Çocuk, ÇiKitap ve HüdHüd Kitap hakkında bilgi veren Tuğtağ, "Dört markalı bir yayın grubu olduk, yetişkin tarafını kuvvetlendirmek istiyoruz” dedi.


Hasan Nail Canat

Hasan Nail Canat anılacak

2004 yılında vefat eden merhum şair, yazar ve tiyatrocu Hasan Nail Canat, vefatının 20. Yılında Esenler’de anılacak. Canat’ın Kayseri’de başlayan sanat hayatının, İslam davasına hizmetinin, sinema ve tiyatro oyunculuğunun, yazarlığının ve sanatını icra ederken verdiği mücadelenin konuşulacağı anma programı, 20 Ekim 2024 tarihinde Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Sunuculuğunu ve oturum başkanlığını Şair, Yazar ve Sunucu Kasım Alper Özdemir’in yapacağı anma programına; Eski Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Yazar Nehir Aydın Gökduman ve Tiyatrocu Erkay Yavuz konuşmacı olarak katılacak.




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