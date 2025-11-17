Yeni Şafak
Bolu'da üreticilere 'kuş gribi' uyarısı

Bolu’da üreticilere 'kuş gribi' uyarısı

22:5617/11/2025, Pazartesi
G: 18/11/2025, Salı
Bolu’da üreticilere 'kuş gribi' uyarısı
Bolu’da üreticilere 'kuş gribi' uyarısı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avrupa genelinde artan yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) vakaları nedeniyle kanatlı hayvan yetiştiricilerini uyararak tedbirli olunmasını istedi.

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinde göçmen su kuşlarının taşıdığı kuş gribi vakalarında dikkat çekici bir artış görüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre, kasım ayından itibaren göçmen kuşların Türkiye üzerinden geçen göç yollarını kullanmaya başlayacağı, bu durumun kanatlı işletmeleri için risk oluşturduğu ifade edildi.


Göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabildiği vurgulanan açıklamada, özellikle sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmelerinin bulaşma açısından kritik bölgeler olduğu kaydedildi.


Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin alması gereken tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

"Açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak veya kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ve suluk gibi ekipmanların dış ortamda bulundurulmaması, avcılık faaliyetleriyle elde edilen yabani kanatlıların hiçbir şekilde canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi gerekiyor."

