"Bu iş kötüye gidiyor" diyerek 70 yaşında sigarayı bıraktı

Uzm. Dr. Gazi Gündüz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını belirterek, "Tütün kullananların büyük bölümü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Tütün, sadece sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda ekonomik zorluklara da neden oluyor. Çünkü tütüne harcanan para, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamayı zorlaştırıyor." dedi.





Tütünün sadece içen kişiye değil, çevresine de zarar verdiğini vurgulayan Gündüz, özellikle gebelerde ve çocuklarda pasif maruziyetin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Erken doğum, gelişme geriliği, solunum yolu hastalıkları ve astım gibi sorunlar tütün dumanına maruz kalma sonucu gelişebilir" ifadelerini kullandı.





Tütüne bağlı en sık görülen hastalıkların başında kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları ve çeşitli kanserler geldiğini belirten Gündüz, tütün üretiminin de tarım arazilerine ve su kaynaklarına zarar vererek gıda krizine neden olabileceğini anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tütünün dünya ekonomisine yıllık zararı 1.4 trilyon doları buluyor" dedi.





Uzm. Dr. Gündüz, Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Sigara Bırakma Polikliniği olarak vatandaşlara ücretsiz destek sağladıklarını vurgulayarak, "Tüm vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkese profesyonel destek sunuyoruz" diye konuştu.





GENÇLERİ UYARDI: BU YOLA GİRMEYİN





Uzun yıllar tütün ürünü kullandıktan sonra bırakma kararı alan ve şu anda hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Hüseyin Vatansever ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İnsan bazen arkadaş kurbanı oluyor. ‘İçmiyorsun, hadi bir tane' dediler. Eskiden içmezdim ama sonra başladım. Şimdi onlar da pişman olacak. Bu yüzden kesinlikle başlamasınlar, yol yakınken bıraksınlar. Ben 70 yaşında tamamen bıraktım ama öncesinde birkaç kez ara vermiştim. Sonunda dedim ki: ‘Bu iş kötüye gidiyor.' Çünkü insan fark ediyor, sağlığı elden gidiyor. Gençler, sakın aldanmayın. Bu yola hiç girmeyin. Sağlığınızı sigaraya teslim etmeyin."







