Bülent Akyürek hayatını kaybetti

Yazarlık hayatı boyunca 42 yılda çok sayıda kitap kaleme alan edebiyat dünyasının özgün ismi, Bülent Akyürek vefat etti. ‘İçinizdeki Öküze Oha Deyin’ ve ‘Yılgın Türkler’ kitaplarıyla tanınan edebiyatın güçlü kalemlerinden Bülent Akyürek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 1969 Elazığ doğumlu olan yazar Bülent Akyürek, Türk edebiyatında ve düşünce dünyasında aykırı, sert ve ironik üslubuyla tanınan, tek bir kalıba sığdırılması güç bir yazardı. Özellikle hayatının sonraki döneminde modern yaşam tarzını, teknolojiye olan bağımlılığı ve kapitalist sistemin dayattığı "kişisel gelişim" öğretilerini hedef aldı. İslami kaynaklardan beslenen, ancak geleneksel anlatıların dışında duran, kendine has bir "kişisel gerileyiş" felsefesi geliştirdi.