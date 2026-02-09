Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bülent Akyürek hayatını kaybetti

Bülent Akyürek hayatını kaybetti

04:009/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bülent Akyürek.
Bülent Akyürek.

Sert ve ironik üslubuyla tanınan, “İçinizdeki Öküze Oha Deyin” ve “Yılgın Türkler” gibi çok sayıda kitabı bulunan Bülent Akyürek (57) hayatını kaybetti. Akyürek eserlerinde özellikle modern yaşam tarzını, teknolojiye olan bağımlılığı ve kapitalist sistemin dayattığı “kişisel gelişim”i eleştiriyordu. Akyürek bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yazarlık hayatı boyunca 42 yılda çok sayıda kitap kaleme alan edebiyat dünyasının özgün ismi, Bülent Akyürek vefat etti. ‘İçinizdeki Öküze Oha Deyin’ ve ‘Yılgın Türkler’ kitaplarıyla tanınan edebiyatın güçlü kalemlerinden Bülent Akyürek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 1969 Elazığ doğumlu olan yazar Bülent Akyürek, Türk edebiyatında ve düşünce dünyasında aykırı, sert ve ironik üslubuyla tanınan, tek bir kalıba sığdırılması güç bir yazardı. Özellikle hayatının sonraki döneminde modern yaşam tarzını, teknolojiye olan bağımlılığı ve kapitalist sistemin dayattığı "kişisel gelişim" öğretilerini hedef aldı. İslami kaynaklardan beslenen, ancak geleneksel anlatıların dışında duran, kendine has bir "kişisel gerileyiş" felsefesi geliştirdi.



#Bülent Akyürek
#Vefat
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi