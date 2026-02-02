Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı mesajı

12:532/02/2026, Pazartesi
Alev Alatlı-Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde Alev Alatlı Hocamızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum" dedi.





#emine erdoğan
#alev alatlı
#vefat
