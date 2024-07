Burada her gün pazar gibi

Karadağ’a “Pazarları sıkıntılı geçmekten kurtaracak bir öneriniz olur mu”, dediğimizde ise şair, şunları aktarıyor: “Günlerin bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Her pazar bir hayal kırıklığı yaşamak insanın kaderi de olabilir. Hatta kronik canı sıkılan insanların her zaman can sıkıntısını daha da artırmak gerektiğine inanırım. Elbette pazarları insanın neden canının sıkıldığı epistemolojik olarak açıklanabilir, çünkü içinde olduğu bir dünya can sıkıntısı ve ertesi gün her şeyin yeniden başlayacak olması, hep bir yarım kalmışlık hissi. ‘Pazar günü, kendimize ayırdığımız zamanın ve mekânın en önemli göstergesidir’ diyor Süheyl Ünver, bir manifesto. Bir manifesto niteliğinde sayılır mı bilemem ama mesela şehirde vapur kaçırmak da güzel bir eylemdir, yalnızlaştırır. Öyle diyor sevgili feylesof Schopenhauer ‘zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir.’ İşte böyle, buluşmalara geç kalmak. Pazar günü zamanı çiğnemeyi öğrenmeliyiz, bulutlara yenilmeliyiz, zamana yenilmeliyiz. Tabi bu durumun taliplisi bu orta dünya insanı mıdır?” Gelelim beyaz perdeye, ekrana... Bugün için kendisinden film önerisi alıyoruz. Karadağ, uzun yıllardır değişmezinin Dilberin Sekiz Günü filmi olduğunu söylüyor. Şair, “Tam Pazar gününe yakışır bir film” diyor bu film için. Peki ya kitaplar? Konuyu kitaplardan açınca, şunları aktarıyor Karadağ, “Bizler için geçerli mi bilmem ama pazar gününün okumaya teşvik eden ayrı bir psikolojisi olduğunu varsayabilirim. Şu sıralar taşraya yerleşmemden ötürü bu civarın yazarlarına, şairlerine yöneldim. Mesela uzun yıllardır Bursa’da yaşayan ‘sevgilimdir yazdığım her şiir benim’ diyen Şair İhsan Deniz’i okuyorum, kendisiyle yakın zaman önce tanışıklığım oldu bir de söyleşi yaptım onunla (İhsan Deniz dosyası, Yedi İklim dergisi, Ağustos 2024 sayısı) Yine Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri beni ziyadesiyle meşgul ediyor. Hatta geçenlerde aynı zamanda Süheyl bey’in meslektaşı ve izlerinin müdavimi sevgili dostum Gürkan Ataç ile Ünver’in notları ve hatıraları üzerine uzun ve bereketli bir rota yaptık, hayatiyetini idrak etmeye gayret ettik. O pazar hatıralarıyla beraber gönlümüze gömüldü.”