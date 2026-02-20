Yeni Şafak
Bursa’nın 93 yıllık lezzeti tezgâhlarda: Yılda sadece bir ay satılıyor

Bursa’nın 93 yıllık lezzeti tezgâhlarda: Yılda sadece bir ay satılıyor

11:3620/02/2026, Cuma
DHA
Bursa
Bursa’da bir Rum fırıncı kalfasının, Ramazan ayında işsiz kalmamak için üretmeye başladığı şekilli poğaçalar, aradan geçen 93 yıla rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Zamanla gelenek haline gelen ve ustası tarafından her yıl iftariyelik olarak hazırlanan bu özel ürünler, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kentte 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi gördü.

Sadi Seymen'in yaptığı Bursa'ya özgü poğaçalar, her yıl ramazan ayında üretilip, satışa sunuldu. 93 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen tarafından gelecek nesillere aktarılıyor. Dükkan sahibi Seymen, dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçerek, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satıyor.

'Ramazan'a has Bursa'ya özgü'

Dükkan sahibi Şeref Seymen'e eşlik eden fırın ustası Satılmış Uyar da
"Ben burada 26 senedir çalışıyorum. Ramazana has, Bursa'ya özel poğaçalarla yaptığım telefon, tabanca ve kılıç gibi oyuncaklarla çocukları oruca teşvik ediyoruz. Bunun gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz"
dedi.








#Ramazan ayı
#Bursa
#Sadi Seymen
#Rum fırıncı
