Liseler Ramazan ışıklarıyla aydınlandı

İstanbul'da Ramazan ayının manevi iklimi okullara taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, ÖNDER iş birliğiyle, Albayrak Medya ve Ziraat Katılım spon-sorluğunda yürütülen projenin açılışı Fatih’te bulunan Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.

TÜM LİSELERDE UYGULANACAK

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan’ın çocukların hayatında iz bırakan bir manevi iklim olduğuna dikkat çekerek, “Hepimizin çocukluğunda Ramazanlar, bayramlar, teravihler ve cami kültürü vardır. Bunlar yıllar sonra dönüp bakıldığında güzel hatıralar olarak anılacaktır. Ramazan’ın barış, kardeşlik, paylaşma ve fedakârlık mesajını yaşayarak çocuklarımıza göstermemiz hepimizin sorumluluğudur” dedi. Gül, “Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde okullarımızda bu süsleme çalışmaları başladı. Bugün liselerimizin tamamında Ziraat Katılım’ın, Albayrak Medya’nın ve ÖNDER Derneği’nin destekleriyle bu güzellikler hayata geçti. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu sürece sahip çıktı. Ramazanımız mübarek olsun. Rabb'im bayrama ve nice Ramazanlara kavuştursun” diye konuştu.

RAMAZAN IŞIKLARINI GÖRMEKTEN GURURLUYUZ

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise grubun 50 yılı aşkın süredir hayra vesile olma anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. Hanönü, “Bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde ve icraatlarda sosyal sorumluluk projelerini ön planda tuttuk. Geleneklerimize, değerlerimize ve kadim geçmişimize saygı duyarak hareket ettik” ifadelerini kullandı. Beş yıl önce Ramazan ışıklarıyla hediyeleşmeye başladıklarını belirten Hanönü, şöyle konuştu: “Bunu medya grubumuzda yönetmeye, etkileşimini sağlamaya ve tanıtımını yapmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelinde sokaklarda ve okullarda Ramazan coşkusunu ve ışıklarını görmekten gurur duyuyoruz.”

KOMŞULARINIZIN KAPISINI ÇALIN

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan da Ramazan’ın bu yıl Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla karşılandığını söyledi. Ceylan, gençlere şu çağrıda bulundu: “Komşularınızın kapısını çalın, Ramazanlarını tebrik edin, bir kardeşinize ikramda bulunun, bir yaşlının gönlüne dokunun. Ramazan’ı Ramazan gibi yaşayın ve bu coşkuyu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyın.” İstanbul genelindeki liselerde hayata geçirilen proje ile öğrencilerin Ramazan’ın manevi iklimini daha yakından hissetmesi ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.







