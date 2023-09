Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: Aile ocağımıza el uzatamayacaklar

Özellikle çocukları hedef alan LGBT terörüne karşı aile yapısını korumak üzere mücadele eden 200’den fazla farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu, LGBT dayatmasına karşı tepkilerini duyurmak amacıyla Saraçhane’de Fatih Anıt Parkı’nda yeniden bir araya geldi. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Nuriye Çakmak Çelik'in de aralarında bulunduğu platformun LGBT propaganda ve dayatmasına karşı düzenlediği etkinliğe on binlerce insan ailesiyle birlikte buluşmaya katıldı.

Maalesef bu zaman zarfında sosyal medya ve dijital platformlarda fitili ateşlenen LGBT Propagandası ve Dayatması yangını da katlanarak her yanı sardı. Bu öyle bir yangın ki; kapınıza geldiğinde sizin inancınıza, yaşam tarzınıza, siyasi görüşünüze bakmadan yakıp geçecek. Dolayısıyla bugün hep birlikte bu propaganda ve dayatmaya karşı mücadele etmek zorundayız. Nitekim Büyük Aile Platformu da bu düşünce üzerine farklı dünya görüşlerinin aynı hassasiyetle bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Ortak değerlerimiz olan -çocuklarımızı, ailemizi, insanlık onurunu- bu yangından kurtarmak, zihinlerin ve bedenlerin işgaline mani olmak için Kuvâ-yi Milliye ruhu ile bir araya geldi.

O gün Saraçhane’den Beyazıt’a kesintisiz akan, meydanlara sığmayan on binlerin sessiz çığlığı tüm yurda yayıldı. Bir yıl içerisinde mücadelemize destek çığ gibi büyüdü ve Büyük Aile Platformu kuruldu.

Biz hiçbir şahsı hedef almadan bu Propaganda ve Dayatmanın karşısında duruyoruz. Bu dayatmaya “Dur!” diyen herkesi nefret söyleminde bulunmak ile damgalamaya çalışan LGBT lobisi; her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere hakaretler savuruyor. Tüm bu değerleri ayaklar altına almaya kasteden ve cinsiyetsiz bir dünya oluşturmak için uydurulan “toplumsal cinsiyet” ideolojisini ise “kadın hakları ve eşitlik” kılıfında sunarak LGBT propagandasını meşrulaştırmaya çalışıyor.

On yıllardır bilimi ve sanatı çarpıtarak kendini meşru bir zemine taşımaya çalışan LGBT lobisi dünya genelindeki bilimsel çalışmaları göz ardı ediyor yahut engellemeye çalışıyor. LGBT yaşam tarzının neden olduğu uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere ağır hastalıkları, erken ölüm yaşlarını, yüksek intihar oranlarını, ruhsal çöküşleri örtbas etmeye çalışan malum lobi, ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak. Dünyanın her yerinde cinsiyet değiştiren kişilerin yaşadıkları pişmanlıktan dolayı malum lobiye isyan etmek için her yıl düzenledikleri Detrans Farkındalık Günü, bunun en açık örneklerinden birisi. Bu tehdit sadece ülkemizde değil, tüm dünyada aileleri harekete geçirmiş durumda. İnsanlığın varoluşuna, evlatlarımıza, geleceğimize yönelen bu tehdide karşı hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım hep beraber mücadele etmek zorundayız.