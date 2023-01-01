Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: Aile ocağımıza el uzatamayacaklar

LGBT lobisinin bireysel hak ve özgürlükler arkasına saklanarak Batı ülkelerinde pedofiliye alan açma çabaları da tehlikenin vahametini artırıyor. Anaokulu çağındaki çocukların malum propaganda ile cinsiyet karmaşasına düşürülmesi ve sözde uzmanlar eliyle bu karmaşaya düşen çocukların cinsiyetlerinin değiştirilmesi, anne-babaları isyan noktasına getirdi. ABD’de bazı eyaletler tehlikenin farkına vararak malum lobinin faaliyetlerine karşı ailelerin beklentilerini karşılamaya dönük yasal düzenlemeler yapıyor. Benzer tedbirleri alan ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyo

r. Ülkemiz de acilen bu yasal tedbirleri alarak hayata geçirmelidir. En son İstanbul Üniversitesi’ndeki on bir sözde uzmanın mesleki etik ilkelerini ve Medeni Kanun’u hiçe sayarak onlarca evladımızın cinsiyetlerini değiştirdiklerini kendi beyanlarıyla gördük. Ancak maske düştü; LGBT dayatmasının arkasındaki pedofili yüzü göründü artık. Batı’da malum lobi propagandaya tam gaz devam ederken dayatmalarını da artırmış durumda. ABD, İsveç, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede şirketlerin ardından kamu kurumları ve milli şuura sahip olması beklenen askerler resmî geçitle “sözde onur yürüyüşlerine” katıldı.