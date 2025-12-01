Büyük ödül stresle mücadeleye

Üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ve "Türkiye'nin Akademi Ödülleri" olarak anılan İlim Yayma Ödülleri, dördüncü kez sahiplerini buldu. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir organize edilen ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda, Büyük Ödül sahibine 5 milyon lira, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanına 2'şer milyon lira mükafat verildi.





ÖDÜL MÜZİĞİ İLK KEZ İCRA EDİLDİ

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, İlim Yayma Ödülleri’nin hikâyesini konu alan tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. Her yıl daha da kurumsallaşan ödüllere bu yıl anlamlı bir sanat eseri de eklendi. Ünlü besteci Rahman Altın tarafından hazırlanan "İlim Yayma Ödülleri Müziği", tören sırasında orkestra tarafından ilk kez icra edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy törende birer konuşma yaptı.





ÖNEMLİ BİR STANDART OLUŞTURDU

188 kurumdan toplam 1324 rekor başvurunun yapıldığı ödül töreninde 3 kategoride belirlenen isimler açıklandı. Törende, Prof. Dr. Özcan Erel, stres belirtilerini değerlendirmede kullanılabilecek ölçüm kiti geliştirmesiyle Büyük Ödül’e layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Erel, çok çeşitli oksidan moleküllerinin ayrı ayrı analiz edilmesindeki güçlükleri aşarak, numunedeki toplam oksidan yükünü yüksek doğruluk ve üstün duyarlılıkla belirleyebilen, kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu kolorimetrik TOS yöntemini ve ölçüm kitini geliştirdi. Bu yöntem, oksidatif stres belirteçlerinin değerlendirilmesinde uluslararası ölçekte geniş kabul görerek önemli bir standart oluşturup, bilime anlamlı katkılar sağlamasından dolayı ödüle layık görüldü.





YAPAY ZEKA EMİN ELLERDE

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü Prof. Dr. Barış Bayram’a verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un elinden ödülünü alan Bayram, insan beyninin çalışma biçiminden ilham alan yeni nesil yapay zekâ donanımlarının geliştirilmesine önemli katkılar sunan, özgün bir MEMS nöristör yapısı geliştirdi. Bayram, bu çalışmayla yapay zekâ uygulamalarının, akıllı sensörlerin ve veri işleme sistemlerinin daha hızlı, verimli ve erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunması, ayrıca Türkiye'nin bu alanda uluslararası görünürlüğünü artıran yenilikçi araştırmaları ve teknoloji geliştirme potansiyelini güçlendirmesi nedeniyle ödüllendirildi.





RUHBAN SINIFI BAŞTA MÜSLÜMANLARI YOK ETMİŞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden ödülünü alan Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Şener Aktürk ise, Papalık liderliğindeki ruhban sınıfının, Batı Avrupa'daki Hristiyan hükümdarları, Müslümanlar başta olmak üzere dini azınlıklarını yok etmeye zorladığını ortaya koyan "Not So Innocent: Clerics, Monarchs, and the Ethnoreligious Cleansing of Western Europe" başlıklı eserinden dolayı ödül almaya hak kazandı. Aktürk, Batı Avrupa'nın farklı bölgelerindeki tüm Müslüman ve Yahudi nüfusun katliamlar, sürgünler ve zorla din değiştirme yoluyla nasıl yok edildiğini özgün bir soykırım kuramı ve çok sayıda vaka analiziyle inceledi.



