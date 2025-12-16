Çalışan memnuniyetine Pluxee hediye ile yeni yıl dokunuşu

“Ipsos ile 10 ülkede 8.700 çalışanla yaptığımız araştırma, çalışanların artık emeklerinin karşılığında daha net, somut ve kişiselleştirilmiş haklar beklediğini gösteriyor. Türkiye’de de çalışanların %36’sı ihtiyaçlarına uygun yan hakları daha cazip buluyor. Araştırmalar aynı zamanda çalışanların özellikle yeni yıl gibi dönemlerde hatırlanmak istediklerini ve kurumların büyük bölümünün bu dönemde kurumsal hediye verdiğini gösteriyor. Birçok işveren, çalışanlarını özel hissettirecek ancak operasyonel açıdan yük yaratmayacak bir hediye çözümü arayışına giriyor. Biz de Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz; çalışanlara esnek kullanım imkânı sunarken, şirketlere de hediye süreçlerini hızlı ve zahmetsiz yönetebilecekleri pratik bir platform sağlıyoruz.”