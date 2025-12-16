Çalışan memnuniyetine Pluxee hediye ile yeni yıl dokunuşu

Pluxee’nin kurumsal hediye çözümü “Pluxee Hediye” ile şirketler, yeni yıl döneminde çalışanlarına hediye vermeyi kolay ve hızlı bir deneyime dönüştürüyor. Zengin marka ağı sayesinde farklı kategorilerde geniş bir seçim alanı sunan platform, çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre uygun hediyeyi özgürce belirlemesine imkân tanıyor. İster online ister mağazada kullanılabilen Pluxee Hediye, Türkiye’nin en zengin online harcama ağlarından birine sahip yapısıyla kurumların, yeni yılda çalışanlarına hem esnek hem de kişiselleştirilebilir bir hediye deneyimi sunmasını sağlıyor.
Yeni yıl döneminde pek çok şirket, çalışanlarına teşekkür etmenin anlamlı bir yolunu arıyor. Ancak hediye seçimi, tedarikçi görüşmeleri ve dağıtım gibi süreçler çoğu zaman beklendiğinden daha fazla zaman ve iş yükü yaratabiliyor. Pluxee, “Pluxee Hediye” çözümüyle bu süreci kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ister dijital ister fiziki kart seçenekleriyle hızlı bir şekilde yönetiyor; hediye vermeyi zahmetli bir operasyon olmaktan çıkarıp pratik ve yönetilebilir bir deneyime dönüştürüyor.
Pluxee Hediye ile işverenler, çalışanlarına tanımladıkları bakiyeleri Türkiye’nin 81 ilinde gıda, giyim, teknoloji, seyahat, ev & yaşam, akaryakıt, online alışveriş ve daha pek çok kategorideki birbirinden seçkin markada kullanma imkânı sağlıyor. Talebe ve ihtiyaca göre hem dijital hem de fiziki olarak sunulabilen hediye çözümü, %45’e varan vergi avantajı ile yeni yıl bütçesini daha verimli yönetmek isteyen kurumlara maliyet avantajı sağlıyor.
Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışan deneyiminin şirketlerin başarı yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:
Geniş marka ağı ile esnek harcama deneyimi
Pluxee Hediye ile çalışanlar kendilerine tanımlanan bakiyeyi ister tek seferde ister ihtiyaç duydukça parça parça harcayabiliyor. Beymen, Pegasus, Boyner, Hepsiburada, IKEA, Gratis, Pazarama, Decathlon, Mavi, Mudo, Defacto, Koton, A101, Şok gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının da yer aldığı geniş marka ağından kolayca seçim yapabiliyorlar.