Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Çalışan memnuniyetine Pluxee hediye ile yeni yıl dokunuşu

Çalışan memnuniyetine Pluxee hediye ile yeni yıl dokunuşu

12:2816/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu
Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu

Pluxee’nin kurumsal hediye çözümü “Pluxee Hediye” ile şirketler, yeni yıl döneminde çalışanlarına hediye vermeyi kolay ve hızlı bir deneyime dönüştürüyor. Zengin marka ağı sayesinde farklı kategorilerde geniş bir seçim alanı sunan platform, çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre uygun hediyeyi özgürce belirlemesine imkân tanıyor. İster online ister mağazada kullanılabilen Pluxee Hediye, Türkiye’nin en zengin online harcama ağlarından birine sahip yapısıyla kurumların, yeni yılda çalışanlarına hem esnek hem de kişiselleştirilebilir bir hediye deneyimi sunmasını sağlıyor.

Yeni yıl döneminde pek çok şirket, çalışanlarına teşekkür etmenin anlamlı bir yolunu arıyor. Ancak hediye seçimi, tedarikçi görüşmeleri ve dağıtım gibi süreçler çoğu zaman beklendiğinden daha fazla zaman ve iş yükü yaratabiliyor. Pluxee, “Pluxee Hediye” çözümüyle bu süreci kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ister dijital ister fiziki kart seçenekleriyle hızlı bir şekilde yönetiyor; hediye vermeyi zahmetli bir operasyon olmaktan çıkarıp pratik ve yönetilebilir bir deneyime dönüştürüyor.

Pluxee Hediye ile işverenler, çalışanlarına tanımladıkları bakiyeleri Türkiye’nin 81 ilinde gıda, giyim, teknoloji, seyahat, ev & yaşam, akaryakıt, online alışveriş ve daha pek çok kategorideki birbirinden seçkin markada kullanma imkânı sağlıyor. Talebe ve ihtiyaca göre hem dijital hem de fiziki olarak sunulabilen hediye çözümü, %45’e varan vergi avantajı ile yeni yıl bütçesini daha verimli yönetmek isteyen kurumlara maliyet avantajı sağlıyor.

Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışan deneyiminin şirketlerin başarı yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ipsos ile 10 ülkede 8.700 çalışanla yaptığımız araştırma, çalışanların artık emeklerinin karşılığında daha net, somut ve kişiselleştirilmiş haklar beklediğini gösteriyor. Türkiye’de de çalışanların %36’sı ihtiyaçlarına uygun yan hakları daha cazip buluyor. Araştırmalar aynı zamanda çalışanların özellikle yeni yıl gibi dönemlerde hatırlanmak istediklerini ve kurumların büyük bölümünün bu dönemde kurumsal hediye verdiğini gösteriyor. Birçok işveren, çalışanlarını özel hissettirecek ancak operasyonel açıdan yük yaratmayacak bir hediye çözümü arayışına giriyor. Biz de Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz; çalışanlara esnek kullanım imkânı sunarken, şirketlere de hediye süreçlerini hızlı ve zahmetsiz yönetebilecekleri pratik bir platform sağlıyoruz.”

Geniş marka ağı ile esnek harcama deneyimi

Pluxee Hediye ile çalışanlar kendilerine tanımlanan bakiyeyi ister tek seferde ister ihtiyaç duydukça parça parça harcayabiliyor. Beymen, Pegasus, Boyner, Hepsiburada, IKEA, Gratis, Pazarama, Decathlon, Mavi, Mudo, Defacto, Koton, A101, Şok gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının da yer aldığı geniş marka ağından kolayca seçim yapabiliyorlar.

#Pluxee
#iş dünyası
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'de bugün neler var? BİM 16 Aralık Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?