Cani evlat babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuş: İfadesi kan dondurdu

Adana'da kayıp olarak aranırken tabancayla öldürülen Mustafa Hakkulu'nun vahşi cinayetinin şüphelisi olarak televizyon kanalında itiraf eden İsa Dumlu'nun sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun bu çarpıcı paylaşımına birçok kullanıcı tepki gösterip yorumlar yağdırdı. Dumlu'nun cinayet öncesinde kayıp ilanı paylaşarak, ardından şüpheli şekilde itirafta bulunması, olayın daha da ürkütücü bir boyut kazanmasına sebep oldu. Gözaltına alınan Dumlu'nun sorgusu ve olayın detaylı araştırması devam ediyor.