Cani evlat babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuş: İfadesi kan dondurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in (60) büyük oğlu H.D., babasından 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel (33) ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.
'Bırakın cenaze törenine katılayım'
"Kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu"
Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis talebiyle yargılanan Demirel, "Babam kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu. Bana tüfeği çekti bende kendisinin elinden tüfeği alıp ateş ettim. Abim yanımda olduğu için babamı öldürdüğümü söyleyemedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.