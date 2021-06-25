Çizer ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü

Sanatçı kişiliğiyle bir devrin unutulmazları arasına adını yazdıran Şafak Tavkul, bu sabah Hakk'a yürüdü. Ressam-çizer olarak tanınan Şafak Tavkul, 26 Haziran Cumartesi günü Konya Başhüyük Köyü Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun.



Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye’se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi.



Ruhun şâd olsun güzel abim. pic.twitter.com/IU2iZZad5k — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 25, 2021

Canım kardeşim, dostım, arkadaşım, çizgidaşım, ülkemizin büyük ressamlarından Şafak Tavkul hakka yürüdü. Mekanı Cennet olsun.

Tekrar mülaki oluruz Bezm-i Ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. pic.twitter.com/jVzS3e3kqz REKLAM June 25, 2021

Şüphesiz hepimiz Allah’a aitiz ve şüphesiz dönüşümüz de yine O’na olacaktır.



Kafkasların mert çocuğu, insanın derdi ile dertlenen, ıstırabını sanatıyla dindirmeye çalışan sevgili Şafak Tavkul Hakka yürümüş. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevdiklerine sabır versin. pic.twitter.com/ip46xDLf66 — Dr Kerem Kınık (@drkerem) June 25, 2021

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Resimden karikatüre, çizgi filmden besteciliğe birçok alanda sayısız çalışmaya imza adan Şafak Tavkul, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak gördüklerini birebir kalemine aktarması Türkiye'de bir ilk olarak kabul edilmişti.

arbeci hainlerin sivil halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte sipere yatan sanatçı, yanındaki defterine şahit olduğu olayları çizmeye başladı. Tavkul, yoğun ateş altında böyle bir çalışmaya imza atmasının sebebini ise “Hayatımda ilk defa gördüğüm olaylar yaşanıyordu” diyerek açıkladı.

REKLAM

ŞAFAK TAVKUL'UN 15 TEMMUZ ÇİZİMLERİNDEN BİRİ

“İçinde hayranlık barındıran güzel bir taklit duygusu…”

Sanatçı Şafak Tavkul’un, resim sanatında “taklit” hakkındaki düşüncelerine kulak verelim. 🖼️ pic.twitter.com/UwuZMuTxQo — TRT 2 (@trt2tv) March 19, 2021

Şafak Tavkul kimdir?

Şafak Tavkul, 1963 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’nden sonra, M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde 4 yıl, Endüstri Tasarım, İç Mimarlık ve Heykel Bölümlerinde birer yıl eğitim gördü. Üniversitede animasyon ve illüstrasyon dersleri veren Tavkul, Türkiye’de ilk ve tek Storyboard Sergisi açan sanatçıdır. 1991 yılında Çocuk Vakfı tarafından Cumhuriyet tarihinde çocuk dünyasına en iyi hizmet eden 40 kişiye verilen hizmet ödülü çizgi film dalında Şafak Tavkul’a verildi. Çocuğun Duası adlı kitap çalışmasıyla Çocuk Edebiyatçıları Birliği “En İyi Resimli Çocuk Kitabı Ödülü”ne layık görüldü. Şafak Tavkul evli ve 2 çocuk babasıdır.