Hayat Çizer ve resim ustası Şafak Tavkul Hakka yürüdü
AKTÜEL

Çizer ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü

Ressam-çizer Şafak Tavkul bu sabah hayatını kaybetti. Resimden karikatüre, çizgi filmden besteciliğe birçok alanda çalışmaları olan Tavkul'un bir süredir tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şafak Tavkul'un cenazesi yarın Konya'da defnedilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çizer ve resim ustası Şafak Tavkul Hakka yürüdü​
Şafak Tavkul

Sanatçı kişiliğiyle bir devrin unutulmazları arasına adını yazdıran Şafak Tavkul, bu sabah Hakk'a yürüdü. Ressam-çizer olarak tanınan Şafak Tavkul, 26 Haziran Cumartesi günü Konya Başhüyük Köyü Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Resimden karikatüre, çizgi filmden besteciliğe birçok alanda sayısız çalışmaya imza adan Şafak Tavkul, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak gördüklerini birebir kalemine aktarması Türkiye'de bir ilk olarak kabul edilmişti.

arbeci hainlerin sivil halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte sipere yatan sanatçı, yanındaki defterine şahit olduğu olayları çizmeye başladı. Tavkul, yoğun ateş altında böyle bir çalışmaya imza atmasının sebebini ise “Hayatımda ilk defa gördüğüm olaylar yaşanıyordu” diyerek açıkladı.

ŞAFAK TAVKUL'UN 15 TEMMUZ ÇİZİMLERİNDEN BİRİ
ŞAFAK TAVKUL'UN 15 TEMMUZ ÇİZİMLERİNDEN BİRİ

Şafak Tavkul kimdir?

Şafak Tavkul, 1963 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’nden sonra, M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde 4 yıl, Endüstri Tasarım, İç Mimarlık ve Heykel Bölümlerinde birer yıl eğitim gördü. Üniversitede animasyon ve illüstrasyon dersleri veren Tavkul, Türkiye’de ilk ve tek Storyboard Sergisi açan sanatçıdır. 1991 yılında Çocuk Vakfı tarafından Cumhuriyet tarihinde çocuk dünyasına en iyi hizmet eden 40 kişiye verilen hizmet ödülü çizgi film dalında Şafak Tavkul’a verildi. Çocuğun Duası adlı kitap çalışmasıyla Çocuk Edebiyatçıları Birliği “En İyi Resimli Çocuk Kitabı Ödülü”ne layık görüldü. Şafak Tavkul evli ve 2 çocuk babasıdır.

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