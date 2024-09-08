Çizgi roman evreninde Zuzu’nun dünyası

Çizgi roman ve manga evreni yepyeni biriyle tanışıyor. Onun adı Züleyha ama siz ona kısaca Zuzu da diyebilirsiniz. Zuzu sorunlardan asla korkmayan, çekinmeyen ve hatta üstüne giden; akıllı, neşeli, sevecen, orta okula yeni başlamış çılgın ve muzip bir öğrencidir. Samimiyeti, cana yakın doğası ve yardımseverliği Zuzu’ya yepyeni arkadaşların yanı sıra sevimli hayvan dostlar da kazandırmıştır. Bir tanesi de başının üzerinden ayrılmayan kedisidir.

Karya Xanseviera tarafından kaleme alınan ve Balqis Rashid tarafından Malayca’dan Türkçeye çevrilen “Züleyha’nın Dünyası” çizgi romanı, Kalila Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluştu.

9-12 yaşa hitap eden çizgi romanda Züleyha’nın macera dolu dünyasında çok eğlenecek, arkadaşlığın, yardımlaşmanın ve empatinin gücüne inanamayacaksınız. Züleyha’nın Dünyası online kitap satış sitelerinden, seçkin kitapçılardan ve www.kalila.ist adresinden temin edilebilir.

Züleyha’nın Dünyası”nı Karya Xanseviera ile konuştuk.

Arkadaş edinmenin keyifli anlarını anlattım

Türkiye’de ilk defa çizgi roman ve manga evreninde başörtülü karakterleri konu alan bir kitaba imza attınız. Züleyha’nın Dünyası çizgi romanını yazma fikri nasıl oluştu?

Züleyha’nın Dünyası için ilham kaynağım, ilk gençlik dönemime yani orta okul hayatıma dayanıyor. Malezya’da Malaylar, Çinliler, Hintliler, yerli kabileler gibi çok kültürlü bir topluluk içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, yakın arkadaş grubum farklı kültürlerden, değişik etnik gruplardan ve çeşitli dinlerden gelen arkadaşlarımdan oluşuyordu. Züleyha, bu gruptaki arkadaşlarımdan birinden ilham alıyor; O, arkadaşlar arasında tartışma çıktığında her zaman ilginç önerilerle gelip barış sağlayan kişiydi. O, arkadaşlarımla olan okul hayatım asla sıkıcı değildi ve bu deneyimi okuyucuyla paylaşmak istedim. Genç okuyucularıma arkadaş edinmenin sadece keyifli anlar yaşamak olmadığını, aynı zamanda zor zamanların da olabileceğini ve arkadaşlar arasında yanlış anlamaların yaşanabileceğini de anlatmam gerektiğini düşündüm. Bu çizgi roman, Züleyha’nın hayatını farklı yaşam biçimlerinden gelen insanlarla etkileşim kurarak nasıl yönlendirdiğini ve çevresindeki herkesin onun yanında nasıl rahat ettiğini, ne kadar güvenilir bir arkadaş olduğunu anlatan bir hikâye. Ancak bazen başörtüsünün toplumsal tartışmalara neden olabildiğini ve bazı insanların başörtüsünü kısıtlama olarak düşündüğünü görüyoruz. Züleyha’nın Dünyası’nda, başörtüsü takmanın bir kızın yeteneklerini sınırlamadığını göstermek istiyorum. Başörtüsü takan bir kız, modayı takip edebilir, sporda aktif olabilir, zorlu görevleri yerine getirebilirken aynı zamanda alçakgönüllülüğünü koruyabilir ve kendine özen gösterebilir.”

İslam sadece bir inanç meselesi değil

Başörtülü bir karakter olan Züleyha’nın, Türkiye’de çocuk/gençlik edebiyatında ilk kez yer alması oldukça dikkat çekici...

Malezya’da İslam, resmi dinimizdir ve Malezya halkının çoğunluğu, özellikle de Malaylar, İslam’ı din olarak benimsemiştir. Malay kültüründe İslam sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda Malay kimliğinin de bir parçası haline gelmiştir; bu nedenle ana karakter Züleyha, arkadaş edinmeyi ve ihtiyaç anında arkadaşlarına yardım etmeyi seven Malay/Müslüman kültüründen gelen bir kızı temsil ediyor. Ayrıca, Züleyha’nın arkadaşları olan Rabia ve Şeyma da başörtüsü takmalarına rağmen, tıpkı herkes gibi günlük, sıradan aktiviteler yapmaktan geri kalmıyorlar. Züleyha’nın Dünyası’nı okurken, farklı geçmişlerden gelen 6 kişilik bir arkadaş grubuyla karşılaşacaksınız: Çizim yapmayı seven Züleyha, fotoğrafçılıkta yetenekli olan Amerikalı değişim programı öğrencisi Jessica, sporu çok seven ve atletik geçmişe sahip Şeyma ile Melek, yemek yapma tutkusu olan Sena ve kitap kurdu Rabia. Bu özellikler, büyük ölçüde gerçek hayattaki arkadaşlarımdan esinlenmiş olsalar da kitapta okuldaki farklı ilgi alanlarını da temsil ediyorlar.

Genç nesillerde etkileşim eksikliği var

Zuzu’nun sorunlarla yüzleşme konusundaki cesareti ve neşeli yapısı, özellikle genç okuyucular için önemli bir örnek teşkil ediyor...

Züleyha, öğrenmeyi seven ve bu süreçte hata yapmaktan ve bunları kabul etmekten korkmayan ortaokul hayatına yeni başlayan bir kız. O da bir öğrenme sürecinde ve bu, Züleyha’nın yolculuğunu burada takip eden genç okuyucular için de geçerli. Okuyucuların hayatlarını yönlendirmelerine yardımcı olmak, bazı soruları yanıtlamak ve yeni bilgilerle birlikte gerçek hayatta daha fazla güven kazanmalarını sağlamak için çözümler önermek benim sorumluluğum.

Serinin devam kitaplarında ahlaki yaşam değerlerine odaklanacağım

Serinin diğer kitaplarında devam kitaplarında neler hedefliyorsunuz?