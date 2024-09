Çizgi roman evreninde Zuzu’nun dünyası

Züleyha’nın Dünyası için ilham kaynağım, ilk gençlik dönemime yani orta okul hayatıma dayanıyor. Malezya’da Malaylar, Çinliler, Hintliler, yerli kabileler gibi çok kültürlü bir topluluk içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, yakın arkadaş grubum farklı kültürlerden, değişik etnik gruplardan ve çeşitli dinlerden gelen arkadaşlarımdan oluşuyordu. Züleyha, bu gruptaki arkadaşlarımdan birinden ilham alıyor; O, arkadaşlar arasında tartışma çıktığında her zaman ilginç önerilerle gelip barış sağlayan kişiydi. O, arkadaşlarımla olan okul hayatım asla sıkıcı değildi ve bu deneyimi okuyucuyla paylaşmak istedim. Genç okuyucularıma arkadaş edinmenin sadece keyifli anlar yaşamak olmadığını, aynı zamanda zor zamanların da olabileceğini ve arkadaşlar arasında yanlış anlamaların yaşanabileceğini de anlatmam gerektiğini düşündüm. Bu çizgi roman, Züleyha’nın hayatını farklı yaşam biçimlerinden gelen insanlarla etkileşim kurarak nasıl yönlendirdiğini ve çevresindeki herkesin onun yanında nasıl rahat ettiğini, ne kadar güvenilir bir arkadaş olduğunu anlatan bir hikâye. Ancak bazen başörtüsünün toplumsal tartışmalara neden olabildiğini ve bazı insanların başörtüsünü kısıtlama olarak düşündüğünü görüyoruz. Züleyha’nın Dünyası’nda, başörtüsü takmanın bir kızın yeteneklerini sınırlamadığını göstermek istiyorum. Başörtüsü takan bir kız, modayı takip edebilir, sporda aktif olabilir, zorlu görevleri yerine getirebilirken aynı zamanda alçakgönüllülüğünü koruyabilir ve kendine özen gösterebilir.”

Malezya’da İslam, resmi dinimizdir ve Malezya halkının çoğunluğu, özellikle de Malaylar, İslam’ı din olarak benimsemiştir. Malay kültüründe İslam sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda Malay kimliğinin de bir parçası haline gelmiştir; bu nedenle ana karakter Züleyha, arkadaş edinmeyi ve ihtiyaç anında arkadaşlarına yardım etmeyi seven Malay/Müslüman kültüründen gelen bir kızı temsil ediyor. Ayrıca, Züleyha’nın arkadaşları olan Rabia ve Şeyma da başörtüsü takmalarına rağmen, tıpkı herkes gibi günlük, sıradan aktiviteler yapmaktan geri kalmıyorlar. Züleyha’nın Dünyası’nı okurken, farklı geçmişlerden gelen 6 kişilik bir arkadaş grubuyla karşılaşacaksınız: Çizim yapmayı seven Züleyha, fotoğrafçılıkta yetenekli olan Amerikalı değişim programı öğrencisi Jessica, sporu çok seven ve atletik geçmişe sahip Şeyma ile Melek, yemek yapma tutkusu olan Sena ve kitap kurdu Rabia. Bu özellikler, büyük ölçüde gerçek hayattaki arkadaşlarımdan esinlenmiş olsalar da kitapta okuldaki farklı ilgi alanlarını da temsil ediyorlar.