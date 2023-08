Çocuğunu kucağına almak gibi

Kitabın kapağını ilk başta belli bir süre açamadım. Bir müddet baktım. Bir babanın ilk çocuğunu kucağına alır gibi bir inceledim. Yazmanın azap verici yanının bu denli ferahlatıcı olmasının nasıl mümkün olduğunu uzun uzun düşündüm. Düşüncelerden sıyrılarak kapağı hayalimle örtüştü mü diye bir tarttım. Sonra ilk yazdığım şiiri bulup onu okudum ve ardından kitabı kapattım. Kendi sesimi dinledim ve huzuru hissettim. Sonra tabii story attım. Instagram, Twitter ve her yere. Paylaşım çağındayız. Like ve Share please..