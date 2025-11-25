Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Çocuk medyasına yön verecek zirve

Çocuk medyasına yön verecek zirve

04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

TRT, çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde inşa etmeye hazırlanıyor.

6 Aralık tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ve Emine Erdoğan’ın onur konuğu olacağı “TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi”, dijital çağda çocukların ve ailelerin medya ile kurduğu ilişkiyi farklı bakış açıları ile ele alacak. Zirve ile çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, güvenli içerik üretiminde aile, medya ve toplumun ortak sorumluluğunun vurgulanması, kültürel değerlerin korunması ve çocuk haklarını gözeten uluslararası yol haritalarının oluşturulması hedefleniyor.

UZMAN İSİMLERDEN OLUŞAN PANELLER

“TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi”, psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner, psikoterapist, yazar ve pedagog Isabelle Filliozat, Müslim Kids TV Kurucusu Michael Milo, akademisyen Chi-Kim Cheung ve akademisyen Nilüfer Pembecioğlu gibi alanında uzman isimlerin konuşacağı üç panele ev sahipliği yapacak. “Çocuk Medyasında Meydan Okumalar ve Fırsatlar: Aile ve Toplumun Ortak Sorumluluğu”, “Gizli Kodlar, Açık Riskler: Çocuk İçeriklerinde Kimlik ve Değer İnşası” ve “Gelecek Nesiller için Yol Haritası: Politikalar, İş Birliği ve Çözümler” panelleriyle, çocuk ve medya ilişkisinin tartışılmasının yanı sıra uluslararası ölçekte politika geliştirme süreçlerine katkı sunulması da hedefleniyor. Zirve için kayıtlar www.trtchildrensmedia.com adresinden yapılabiliyor.



#TRT
#Aktüel
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor