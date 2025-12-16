Çocuklar diş hekiminden niçin korkar?

Çocuklarda diş hekimi korkusunun temelinde çoğu kez yanlış zamanda yapılan ilk ziyaret yatıyor. Çocukların ilk diş hekimi ziyaretinin süt dişi çıktıktan sonra ya da en geç 1 yaş itibarıyla yapması gerektiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kaya, “İlk randevunun amacı tedavi değil tanışma, alışma ve aileyi bilgilendirme olmalı. İlk deneyim ne kadar sakin ve olumlu olursa, çocuk hayata o kadar avantajlı başlıyor. Doğru zamanda yapılan kontroller çürükleri azaltırken, diş hekimi korkusunu da önlüyor” dedi.

SÜT DİŞİ SONRASI MUAYENE

İlk muayenede çocuğun ağız içinin nazikçe değerlendirildiğini ifade eden Kaya, burada asıl hedefin çocuğun diş hekimi ortamını tanıması olduğunu söyledi. İlk randevunun çocuğa diş hekiminin korkulacak bir yer olmadığını anlatmak için çok kıymetli olduğunu söyleyen Kaya, “İlk muayene çocuklar için tedaviden çok, güven oluşturma amacı taşırken, aileler için de adeta bilgilendirme süreci oluyor. Bu süreçte aileye detaylı bir bilgilendirme yapılıyor. Süt dişlerinin neden önemli olduğu, yaşa uygun ağız ve diş hijyeninin nasıl sağlanacağı, diş fırçası ve diş macunu seçimi, flor kullanımı, beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkileri, gece beslenmesi, biberon ve emzik kullanımı gibi konular ele alınıyor” diye konuştu.

APSE TETİKLER

Düzenli kontrollerin çocuklara önemli avantajlar sağladığını dile getiren Kaya, “Erken yaşta ve düzenli olarak diş hekimine gelen çocuk, her randevuda zor bir işlem yapılmadığını öğreniyor. Flor uygulaması gibi basit işlemlerle diş hekimi ziyaretleri normalleşir. Ancak ilk geliş ağrı, şişlik ya da apse nedeniyle olursa hem daha zor tedaviler gerekir hem de çocukta diş hekimi korkusu gelişir” şeklinde konuştu. Erken muayeneler sayesinde çene gelişimi, dişlerin sürme sırası, diş eti sağlığı ve çürük riskinin değerlen-dirilebildiğini vurgulayan Kaya, bazı ağız içi bulguların ileride oluşabilecek çene darlıkları ve kapanış bozuklukları için erken ipucu verdiğini belirtiyor.

YAŞA GÖRE MUAMELE

Çocuk diş hekimliğinde yaklaşımın yetişkinlerden tamamen farklı olduğunu söyleyen Kaya, muayenenin çocuğun temposuna göre ilerlediğini ifade ediyor: “Önce güven ilişkisi kuruyoruz. Kullandığımız kelimelerden ses tonumuza kadar her şey çocuğun yaşına göre belirleniyor. Baskı ve zorlama yok. Amacımız sadece o gün dişlere bakmak değil, çocuğun diş hekimini güvenli bir ortam olarak tanıması.”

Çocuğa destek olun

Kaygılı çocuklarda randevuların kısa tutulabileceğini ve işlemlerin birkaç seansa bölünebileceğini ifade eden Kaya şöyle konuştu: “Bu çocuklarda hedef, her şeyi bir günde bitirmek değil; süreci çocuk için yönetilebilir hale getirmek. Çok küçük yaşta çok sayıda çürüğü olan, ileri derecede kaygı yaşayan ya da özel gereksinimli çocuklarda bu yöntemler gündeme gelebilir. Çocuk diş hekimliğinin temelini koruyucu uygulamalar oluşturuyor. Düzenli kontroller, doğru fırçalama alışkanlığı, fissür örtücüler ve flor uygulamalarıyla dişlerin çürük oluşmadan korunabiliyor.”











