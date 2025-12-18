Coğrafi İşaretli enginarda hasat sezonu açıldı

Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında da hareketlilik başlarken, yılın ilk enginar hasadı gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen hasat programına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. İl Müdürü Temiz, üreticileri hasat döneminde yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceledi.