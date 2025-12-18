Coğrafi İşaretli enginarda hasat sezonu açıldı

Coğrafi işaretli Aydın Enginarı’nda yılın ilk hasadı başladı. Türkiye üretiminin yüzde 42’sini karşılayan Aydın’da, Efeler ilçesi başta olmak üzere tarlalarda hasat heyecanı yaşandı.
Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında da hareketlilik başlarken, yılın ilk enginar hasadı gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen hasat programına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. İl Müdürü Temiz, üreticileri hasat döneminde yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceledi.
Enginar üretiminde 2’nci sırada
2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 38 bin 77 ton enginar üretimi gerçekleştirilirken, bunun 6 bin 615 tonu Aydın’da üretildi. Toplam 4 bin 292 dekar alanda yapılan üretimle Aydın, Türkiye enginar üretiminde 2’nci sırada yer aldı.