Coğrafi İşaretli enginarda hasat sezonu açıldı

13:4418/12/2025, Perşembe
IHA
Coğrafi işaretli Aydın Enginarı’nda yılın ilk hasadı başladı. Türkiye üretiminin yüzde 42’sini karşılayan Aydın’da, Efeler ilçesi başta olmak üzere tarlalarda hasat heyecanı yaşandı.

Aydın’ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında da hareketlilik başlarken, yılın ilk enginar hasadı gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen hasat programına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. İl Müdürü Temiz, üreticileri hasat döneminde yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceledi.

Enginar üretiminde 2’nci sırada

2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 38 bin 77 ton enginar üretimi gerçekleştirilirken, bunun 6 bin 615 tonu Aydın’da üretildi. Toplam 4 bin 292 dekar alanda yapılan üretimle Aydın, Türkiye enginar üretiminde 2’nci sırada yer aldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada
"Coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Enginarı’nda yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. Aydın, enginar üretiminde ülke genelinde güçlü bir konuma sahiptir. Coğrafi işaretli Aydın Enginarı, ilimizin tarımsal değerleri arasında önemli bir yere sahip olup üreticilerimizin emeğiyle katma değer oluşturmaya devam etmektedir"
ifadeleri yer aldı.



#coğrafi işaret
#enginar
#hasat
