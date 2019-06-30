Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy Lale Geleneği sergisini ziyaret etti
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy Lale Geleneği sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy Lale Geleneği sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın özel izniyle Japonya’ya taşınan serginin iki ülke arasındaki dostluğa yaptığı katkıyı bir kez daha gördük” dedi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi'ni gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde açılan Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği sergisini ziyaret ettiklerini açıkladı.

Ersoy’un, paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın ‘2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde açılan ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği’ sergisini ziyaretlerine refakat ettik. Cumhurbaşkanımızın özel izniyle Japonya’ya taşınan serginin iki ülke arasındaki dostluğa yaptığı katkıyı bir kez daha gördük. Bu eserlerin daha birçok ülkede sergilenmesini ve atılacak nice dostluk köprülerine vesile olmasını diliyorum.”
FETÖ konusunda uyardı

FETÖ konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daki Türklerle buluştu.
Yüzde 20 kazandırdı

Yüzde 20
kazandırdı

​Gram altın kazandırmaya devam ediyor.
Magandalardan köprüde utanmaz şov

Magandalardan köprüde utanmaz şov

​Akan trafikte tek teker ilerlediler üstüne bir de poz verdiler.
Her gün bir çocuk

Her gün bir çocuk

​Göç yolunda ya kayboluyor yahut ölüyorlar.
Vahşet 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı

Vahşet 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı

​Yeğeninin anlatıkları sonucu koca tutuklandı.
Tarihin zirvesi

Tarihin zirvesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında anılıyor.
Silahsızlandırılmış<br>bölgede görüştüler

Silahsızlandırılmış
bölgede görüştüler

İkilinin bir önceki zirvesi sonuçsuz tamamlanmıştı.
Sıcaklıklar<br> 5 derece azalacak

Sıcaklıklar
5 derece azalacak

Kuzeye sağanak güneye fırtına uyarısı.
İhracatta rekor açılımla geldi

İhracatta rekor açılımla geldi

​Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20'lik artış gerçekleşti.
Türkiye S-400'de haklı

Türkiye S-400'de haklı

​Trump'tan tarihi itiraf: Türkiye'ye adil davranmadık.
Taraftarı mest etti

Taraftarı mest etti

​Dünya devini reddetti, Fenerbahçe'yi seçti.
İlk kafile gidiyor

İlk kafile gidiyor

80 bin hacı adayı kutsal göreve hazırlanıyor.
Yavru köpeği<br> kürekle dereye attı

Yavru köpeği
kürekle dereye attı

​Akıllara durgunluk veren olayda soruşturma açıldı.
Görüşmelerde uzlaştılar

Görüşmelerde uzlaştılar

Trump ve Cinping, ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor.
Esed yine saldırdı

Esed yine saldırdı

MSB: Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek.
'Vedat'ın <br>aklındaki takım...'

'Vedat'ın
aklındaki takım...'

Rizespor Başkanı, yenisafak.com'a konuştu.
Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.