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Hayat Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sezon sonu konseri
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KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sezon sonu konseri

CRR'de düzenlenen sezon sonu konserinde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'na Bekir Ünlüataer solist olarak eşlik etti.

Haber Merkezi AA
Bekir Ünlüataer
Bekir Ünlüataer

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) dinleyicileriyle buluşan koroya, konserin ikinci bölümünde solist olarak Bekir Ünlüataer eşlik etti.

Ünlüataer, konser öncesinde yaptığı açıklamada "Sezonun son konserinin solisti olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yoğun bir seyirci de var. Birçok yerde birçok konser veriyorum ama devlet korosunun sahnesinde inanın çok farklı duygulara kapılıyorum. Çok gurur verici bir şey" dedi.

Çalışmaların aylar öncesinden başladığını ve repertuvarın titizlikle seçildiğini belirten Ünlüataer, konserde evc makamında dört eser seslendirdi.

Konserde koro şefliğini Mehmet Güntekin üstlenirken, Sultan 3. Selim'in bugüne kadar pek icra edilmemiş rast makamındaki peşrev ve saz semaisi ile tarzıcihan makamındaki eserleri de dinleyiciyle buluştu.

Yaklaşık iki saat süren konserde ayrıca Hacı Arif Bey, Münir Nureddin Selçuk, Basmacı Abdi Efendi, Dede Efendi ve Lemi Atlı'dan eserler icra edildi.

Cumhuriyetin ilk resmi Türk müziği topluluğu olan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Annesi sokağa atmıştı: 20 yıl sonra ilham oldu
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Mui'nin öz annesi, diğer bebekler gibi görünmüyor diye, bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra onu terk etmişti. Rog ve Tina ise çocuğu çok sevdiler. Mui'nin nadiren rastlanan bir rahatsızlığı vardı ve doktorlar çocuğun sayılı günleri olduğunu düşünüyorlardı.
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Rog ve Tina çifti, Mui'nin daha güzel bir çocukluk geçirmesini istediler. Tina Thomas, “Sahip olabileceği en iyi aileye sahip olmasını gönülden istedik” dedi. Çift, Mui üç yaşındayken onu evlat edinmeye karar verdiler. Mui'yi evlat edindikleri günden itibaren kendilerine sık sık çocuğun her an hayatını kaybedebileceği hatırlatıldı.
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CNN'in haberine göre; 2002 yılında Mui'ye Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koyuldu. Ender rastlanan bu deri hastalığına sahip olan kişilerin ciltleri normalden 14 kat daha hızlı gelişiyor.
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Yine hastalığa sahip kişiler sürekli kaşınan, kırmızı renkteki ve kolayca enfeksiyon kapan vücutlara sahip oluyorlar. Hastalık ise son derece ölümcül. Bu hastalığa sahip olup da yaşayan çok az insan var.
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Mui, geçirdiği her gün daha da olgunlaştı. Hastalığına rağmen mutlu bir çocukluk geçirdi ve suratından bir an olsun gülümseme eksik olmadı. Mui, “İçten içe diğerlerinden farklı görünmediğimi düşünmüşümdür hep” diyor.
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Mui, liseye başladığında ise kâbusları başladı. Arkadaşları onunla sürekli dalga geçti. Ona ‘yaratık' gibi acımasız bir lakap taktılar. Okul çıkışı ise çocuğu hiç rahat bırakmadılar. İnternet aracılığıyla da dalga geçmeye devam ettiler. Maalesef 'Harlequin tipi iktiyozis' için herhangi bir tedavi yöntemi yok. Tek yapılabilecek olan şey çeşitli tedavilerle rahatsızlığın belirtilerini hafifletmek.
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Çocuğa her gün merhem sürülmesi gerekiyor. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesine dayanamayan çocuk ise bir süre sonra anne ve babasına merhem sürdürmedi. Mui, kendisiyle dalga geçilmesinden o kadar sıkılmıştı ki bir gün balkondan atlamayı bile düşündü.
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Mui, kendisiyle dalga geçilmesinden bıkarak liseyi bıraktı. Ona göre okulda hastalığı nedeniyle kendisine inisiyatif gösteriyorlardı ve bu da onu tembelliğe alıştırıyordu. Daha sonra bir bakım evinde işe başladı. Hafta sonları ise ragbi hakemliği eğitimi alıyordu. Tina, “Doktorlar kızımızın her an ölebileceğini söylüyorlardı. Kızımız şimdi 22 yaşında ve 'Harlequin tipi iktiyozis' hastalığı olan dünyanın ilk ve tek hakemi” dedi.
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Günümüzde ise Mui, bu hastalığı dünyaya tanıtma konusunda öncü oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek Harlequin tipi iktiyozis hastalığı hakkında insanları bilinçlendiriyor.
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Mui, hayata bir adım geride başlasa da kararlılığı ve azmiyle herkesin bir adım önüne geçmeyi başarmış durumda.
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Hong Kong'ta tanışan Rog ve Tina bir süre sonra evlendiler. Tanışmalarının 5 ay ardından dünya evine giren çiftin hayatı mükemmeldi. Çocuk istiyorlardı ancak acele etmiyorlardı. Mui ismindeki küçük bir kızla şans eseri tanışınca hayatları değişti.


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