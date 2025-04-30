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Depresyon ve Anksiyeteye ultrason çözümü: Cerrahisiz yeni yöntem test edildi

Depresyon ve Anksiyeteye ultrason çözümü: Cerrahisiz yeni yöntem test edildi

23:0330/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ultrason terapisi, psikiyatrik semptomları azaltabilir
Ultrason terapisi, psikiyatrik semptomları azaltabilir

Yeni bir araştırma, ultrason terapisinin psikiyatrik semptomları azaltabileceğini gösterdi.

ABD'deki Texas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düşük yoğunluklu odaklanmış ultrason (LIFU) terapisinin depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi ruh sağlığı sorunlarında iyileşmeler sağladığını ortaya koydu. Dell Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışmada, 29 gönüllü katılımcıya üç hafta boyunca her gün kısa süreli ultrason tedavisi uygulandı. MRI rehberliğinde yapılan uygulamalarda, duyguların işlenmesinde rol oynayan ‘sol amigdala' hedef alındı. Tedavi sürecinin ardından katılımcıların depresyon, anksiyete ve TSSB belirtilerinde düşüş olduğu gözlemlendi.


Araştırmanın başyazarı Dr. Gregory Fonzo, çalışmayla ilgili, “Bu teknik, beyin cerrahisi ya da ilaç tedavisine gerek kalmadan, beynin derin yapılarındaki faaliyeti hassas şekilde değiştirebiliyor. Katılımcıların yalnızca üç haftalık günlük tedaviyle ruh hallerinde anlamlı gelişmeler göstermesi oldukça dikkat çekici” ifadelerini kullandı.


Amigdalayı doğrudan hedef alan bu yöntem, geleneksel psikiyatrik müdahalelere yanıt vermeyen hastalar için alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Tedavi sürecinde ciddi bir yan etki gözlenmemesi ise yöntemin güvenliğine dair bir işaret olarak görülüyor.

#Ultrason
#Texas Üniversitesi
#Ultrason terapisi
#Psikiyatrik semptomlar
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