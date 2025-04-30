Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay mayısta 5 şehirde konser verecek

Anneler Günü'ne özel Van'da düzenlenecek konserde de Onay'a, keman sanatçısı oğlu Erkin Onay eşlik edecek. "Bir anne, bir oğul, bir sahne" temalı konser, 11 Mayıs'ta Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.