Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay mayısta 5 şehirde konser verecek

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay mayısta 5 şehirde konser verecek

16:4430/04/2025, Wednesday
G: 30/04/2025, Wednesday
AA
Sonraki haber
Piyanist Gülsin Onay
Piyanist Gülsin Onay

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Avusturya ve Almanya'da gerçekleştirdiği turnenin ardından Türkiye'deki dinleyicileriyle yeniden buluşacak.Onay, mayıs ayı boyunca Ankara, Bursa, İzmir, Van ve İstanbul'da konserler verecek.

Turne kapsamında sanatçı, 2-4 Mayıs'ta 2025 IPPA Uluslararası Piyano Yarışması Türkiye Kategorisi'nin açılış konserinde sahne alacak. Ankara Bilkent Konser Salonu'nda 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışmanın gala konserinde, Onay'ın yanı sıra Gökhan Aybulus, Oliver Jia, Belinda Chen Yokuş ve Jiyuan Grace Zhang dinleyici karşısına çıkacak.


İzmir'de 7-11 Mayıs'ta düzenlenecek İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir), Gülsin Onay konseriyle açılacak.

Anneler Günü'nde Onay'a, keman sanatçısı oğlu eşlik edecek

Sanatçı, 9 Mayıs'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda Bursa Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde konser verecek.


Anneler Günü'ne özel Van'da düzenlenecek konserde de Onay'a, keman sanatçısı oğlu Erkin Onay eşlik edecek. "Bir anne, bir oğul, bir sahne" temalı konser, 11 Mayıs'ta Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Gülsin Onay, 23-25 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek ADS Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Festivalin jüri kadrosunda Onay'ın yanı sıra Sontraud Speidel, Antonio Di Cristofano, İris Şentürker ve Aras Deniz Sipahi bulunuyor. Onay ayrıca, festival kapsamında 24 Mayıs'ta İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Erkin Onay ile piyano ve keman resitali verecek.

Sanatçı, 25 Mayıs'ta da İzmir AKM'de İlber Ortaylı ile "Tarih Notalara Dokununca" başlıklı özel etkinlikte sahne alacak. Onay, programını 31 Mayıs'ta İstanbul'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde vereceği özel solo resitaliyle noktalayacak.





#Gülsin Onay
#konser
#piyano
#turne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar açıklandı