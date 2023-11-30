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Hayat

Dilan Polat'ın kendisini eleştiren kadını ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın kendisini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısına sinkaflı küfürler edip ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

12:23 - 30/11/2023 Perşembe
Diğer
Dilan Polat

Dilan Polat

Lüks yaşantısını gözler önüne sererek toplumun dikkatini çeken
Dilan Polat
hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu dahil birçok kişi ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın bir vukuatı daha ortaya çıktı.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan fenomen Dilan Polat'ın tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma detaylarına ise ulaşıldı.


Sosyal medya hesabından Afranur A.'nın kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu ileri sürerek çılgına dönen Polat, genç kadına mesaj attı.


"Magazin yaparken ölüme kadar uzanır bu yol"


İddiaya göre Dilan Polat, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olums"uz yorumları hazmedemedi.


Sosyal medya hesabından Afranur A.'nın kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu ileri sürerek çılgına dönen Polat, genç kadına mesaj attı.


Ünlü fenomen, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kafaya taktığı kadına "Sen bekle bugün bekle, ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır dokunanın a*k, s*kerim, o*spu çocuğu" şeklinde mesaj attı.


Savcılığa koştu


Dilan Polat'tan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşıran genç kadınsa soluğu savcılıkta aldı.


Afranur A., Dilan Polat'ın kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret ettiğini ve mesajlarda ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.


"Hatırlamıyorum" savunması


Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Dilan Polat ise kendisinin böyle bir hesaba mesaj attığını hatırlamadığını, göndermiş olsa dahi karşısında kim olduğunu bilmediği anonim bir hesap olduğunu söyledi.


Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılık, şüphelinin ifadesinde ikrar içerikli sözlerin olmasıyla birlikte tüm dosya değerlendirildiğinde Dilan Polat'ın üzerine atılı "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarını işlediğine kanaat getirdi.


Dosya uzlaşma Büro'da


Ayrıca savcılık şüpheli Polat'ın üzerine atılı suçların uzlaşma kapsamında olmasından kaynaklı kamu davası açılmadan önce şüpheli ve mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlerinin takibi için dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.


Müşteki Afranur A.'nın cezaevindeki şüpheli Dilan Polat'la uzlaşıp uzlaşmayacağı da merak konusu.



#Dilan polat
#tehdit
#kara para
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