Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaşa paylaşa bitiremediği lüks araçlar satışa çıkarılıyor: 8 aracın toplam değeri 76 milyon lira!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve lüks araç sevdalarıyla bilinen Dilan Polat-Engin Polat çiftine kötü haber Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) geldi. TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkaracağını duyurdu. Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.