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Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaşa paylaşa bitiremediği lüks araçlar satışa çıkarılıyor: 8 aracın toplam değeri 76 milyon lira!

Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaşa paylaşa bitiremediği lüks araçlar satışa çıkarılıyor: 8 aracın toplam değeri 76 milyon lira!

Pınar Albayrak
10:3827/03/2025, الخميس
G: 27/03/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Polat çiftinin sosyal medyada sıklıkla paylaştığı 8 araç yeni alıcılarını bekliyor.
Polat çiftinin sosyal medyada sıklıkla paylaştığı 8 araç yeni alıcılarını bekliyor.

TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. Polat çiftinin sosyal medyada sıklıkla paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki gören lüks araçlar için bilirkişi tarafından belirlenen fiyatın altındaki ücret teklifleri kabul edilmeyecek. 8 aracın satışa sunulduğu açık artırmada, lüks arabalara biçilen toplam değer 76 milyon 604 bin lira.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve lüks araç sevdalarıyla bilinen Dilan Polat-Engin Polat çiftine kötü haber Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) geldi. TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkaracağını duyurdu. Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.


22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylar TMSF'nin internet sitesinden paylaşıldı. Lüks araçlar için bilirkişi tarafından belirlenen bedelin altındaki ücret teklifleri kabul edilmeyecek. TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyor.


TMSF'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DUYURDUĞU ARAÇLAR VE MUHAMMEN BEDELLERİ




#dilan polat
#engin polat
#tmsf

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