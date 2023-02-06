Distopya’ya başvurular başladı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Distopya Film Festivali’ne başvurular başladı. Bu yıl üçüncü kez 26-29 Nisan’da gerçekleşecek festivale 1 Mart ‘a kadar distopya türünde uluslararası uzun metraj ve kısa filmler katılabilecek. Festival Direktörlüğü’nü Yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı, AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek festivalin kazananları ise 29 Nisan’da gerçekleşecek törende açıklanacak. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden erişmek mümkün.