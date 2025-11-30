Diyarbakır Kuyumcular Odasından bir ilk: Esnafa ücretsiz İngilizce eğitimi başladı

Dünyanın ortak dili olan İngilizceyi öğrenme ihtiyacının her geçen gün arttığı zamanlarda, özellikle turizm hareketliliği yüksek olan Diyarbakır’da esnafın yabancı misafirlerle doğru iletişim kurması da büyük önem taşıyor. Bu farkındalıkla harekete geçen Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, üyelerin hem iş yaşamında hem de sosyal hayatta kendilerini ifade edebilmeleri adına İngilizce eğitim programını hayata geçirdi. İlk ders, esnafın yoğun katılımı ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.